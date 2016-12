Eiskalte Klänge auf glasklaren Instrumenten: Das Ice Music Festival 2017 im norwegischen Geilo

Die Instrumente lassen staunen wie frösteln, der Mondkalender bestimmt die Konzerttermine: Glasklare Trommeln, transparente Klöppel, gefrorene Hörner oder saitenbespannte Eiskörper sind die Stars des Ice Music Festivals 2017, das vom 9. bis 12. Februar des kommenden Jahres in Geilo, Norwegens ältestem Wintersportort, stattfindet. Die fremden Klangwelten locken dann zum zwölften Mal in Folge Musikenthusiasten, Liebhaber von Eiskunstwerken und Performancekünstler mitten in das norwegische Hochgebirge.



Initiator des außergewöhnlichen Musikfestes ist der norwegische Jazz-Percussionist Terje Isungset. Fasziniert von einem Konzert unter einem gefrorenen Wasserfall widmet sich der Musiker seit 1999 gefrorenen Instrumenten und ihren Tönen. Auch das eigens für das Festival geschaffene Musiktheater ist eine kreative Schöpfung Isungsets: Pistenraupen schieben Tonnen von Schnee zu einem fünf Meter hohen Ringwall zusammen, durch den ein Tunnel ins Innere dieses Eis-Amphitheaters führt. Zwanzig Sitzreihen bieten den Festivalgästen freien Blick auf eine Bühne, auf der sich die transparenten Musikinstrumente in weißblauem Scheinwerferlicht glitzernd präsentieren.



Der Wintersportort Geilo liegt auf halbem Weg zwischen Norwegens größten Städten Oslo und Bergen und ist von dort in jeweils rund vier Stunden Fahrzeit mit dem Auto oder der Bergenbahn erreichbar. Diese befährt eine der schönsten Bahnstrecken Europas zwischen Bergen und Oslo.



Information:



Aufgrund des schwachen Kronenkurses ist Norwegen für Urlauber aus dem Euro-Raum schon seit ca. drei Jahren um rund zwanzig Prozent günstiger geworden.



Weitere Informationen siehe "Quellen".

Innovation Norway

Visit Norway ist der Tourismuszweig von Innovation Norway und vermarktet und informiert im Auftrag des Norwegischen Wirtschaftsministeriums über Norwegen als Tourismusdestination in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir unterstützen die journalistische Arbeit zu Norwegen mit Gruppenpressereisen, individuellen Pressereisen, Kontakten, Interviewmöglichkeiten, Pressemitteilungen, Recherchehilfen, Story-Ideen sowie Bild- und Videomaterial.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren