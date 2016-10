Nachlese zur 5. Europäischen Standbeutel-Konferenz in Osnabrück

Die 5. Europäische Standbeutel-Konferenz am 13./14. Oktober verzeichnete dieses Mal mit 114 Teilnehmern einen Besucherrekord. Die Konferenz war international ausgerichtet und wurde simultan übersetzt. Die Teilnehmer kamen aus Belgien, den Niederlanden, Italien, der Türkei, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Spanien, Südafrika und den USA. Wie immer wurde die Konferenz werbefrei finanziert, woher das hohe Qualitätsniveau rührt.



Das Programm wurde von Innoform-CEO Karsten Schröder und dem Standbeutel-Experten Henno Hensen entwickelt. Karsten Schröder gründete 2004 die Innoform Coaching GbR als Dach für öffentliche Veranstaltungen rund um Folientechnologie und Folienverpackungen. Henno Hensen leitete jahrelang die Hensen GmbH, eine Firma für Maschinen- und Anlagenbau für Standbeutel und verfügt über internationale Kontakte rund um den Standbeutel.



Die Referenten kamen sowohl aus dem Maschinen- und Anlagenbau als auch der Verpackungsherstellung und –entwicklung, aber auch dem Handel. Diese Auswahl bildete somit nahezu die gesamte Wertschöpfungskette ab.



Durchweg fiel das Feedback der Teilnehmer positiv aus – genau wie die Prognosen für dieses besondere Packmittel – den Standbodenbeutel oder SUP.



Neben dem Steigenberger Hotel Remarque als Veranstaltungsort mit der Nähe zur Osnabrücker Altstadt lobten die Teilnehmer die breite Themenauswahl, die von echten Experten zur Diskussion gestellt wurden. Ebenso wie die Teilnehmer selbst. Man traf das Who-is-who der Branche. So zeigte auch der sehr familiäre Austausch neben den Vorträgen die Nische dieses Beutels. Aber diese Nische wächst seit Jahren und wird weiter wachsen, prognostizierte Jörg Schönwald. Die Veranstaltung entwickelt sich zu einer etablierten Plattform für die gesamte Industrie.



Schließlich fasste Karsten Schröder in fasst in zehn Minuten das Wichtigste der Tagung zusammen. Aber sehen und hören Sie selbst unter: https://www.youtube.com/watch?v=eiSdIN0YW-Q



Auch einige Referenten geben wieder Statements zum Standbeutel ab und vermitteln einen Eindruck der Atmosphäre auf der Standbeutel-Konferenz. Alle Videos finden Sie hier: http://innoform-coaching.de/pages/download/video.php



Die nächsten beiden großen Veranstaltungen sind: am 24./25. November der 2. Expertentreff Verpackungsdruck – Nur das Ergebnis zählt: Aber welches Ergebnis ist gemeint? Das Druckergebnis, das Verkaufsergebnis oder das wirtschaftliche Ergebnis? Entscheider der Zulieferer, Drucker, Hersteller und Abpacker wie Food-Industrie und Non-Food Industrie diskutieren Druckverfahren übergreifend über technische Lösungen und ihre praxistaugliche Umsetzung.



Am 07./08. Februar 2017 treffen sich die Meinungsmacher der Verpackungsbranche beim 15. Inno-Meeting und diskutieren über die Optimalverpackung.

