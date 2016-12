Ministerialrat Markus Möller wird Erster Landesbeamter des Alb-Donau-Kreises

Der 42-jährige Ministerialrat Markus Möller wird am 16. Januar 2017 neuer Erster Landesbeamter und stellvertretender Landrat beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis. Er ist Nachfolger von Heiner Scheffold, der im Juli 2016 zum Landrat des Alb-Donau-Kreises gewählt worden war. Das teilte Innenminister Thomas Strobl am Montag, 19. Dezember 2016, in Stuttgart mit.



Mit Landrat Heiner Scheffold sei er der Auffassung, dass Markus Möller aufgrund seiner Persönlichkeit und seiner Verwaltungserfahrung in verschiedenen Bereichen der Landesverwaltung optimale Voraussetzungen für die Aufgabe mitbringe.



Seine berufliche Laufbahn in der Landesverwaltung Baden-Württemberg begann der Jurist im Jahr 2003 im Referat „Öffentliche Sicherheit“ beim Regierungspräsidium Freiburg, 2004 wurde er dort Persönlicher Referent des Regierungspräsidenten. 2008 wechselte er zum Staatsministerium. Zunächst war er Referent für Rundfunkpolitik und Medienrecht, später Leiter des Referats 24 - Bundesrat, Europa, Staatsbesuche und ab Oktober 2010 stellvertretender Sprecher der Landesregierung (zugleich Leiter des Referats 21). Seit Juni 2011 ist er im Ministerium für Verkehr für den öffentlichen Personennahverkehr verantwortlich.



Mit seinen Erfahrungen und Kenntnissen ist Markus Möller auf die Herausforderungen beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis bestens vorbereitet und freut sich auf seine neue Aufgabe. Landrat Scheffold begrüßt die Berufung ganz ausdrücklich. Markus Möller bringe mit seinem bisherigen vielseitigen Aufgabenspektrum alles mit, was man für eine solche Stelle brauche.













