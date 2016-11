Richtungsweisender Kongress für die Fitnessbranche

Die größte europäische Managementveranstaltung in der Fitness- und Gesundheitsbranche war inhaltlich geprägt von dem Motto „Völlig neue Perspektiven".



Mit gewohnter Wucht ist der diesjährige INLINE Kongress am 5. November in der Stadthalle Kassel gestartet. Zwei Tage gefüllt mit Branchen Know-how auf einem qualitativ sehr hohen Niveau. Die zahlreichen Teilnehmer waren von dieser ganz besonderen Veranstaltung begeistert. Seit bereits 26 Jahren organisiert die INLINE Unternehmensberatung dieses Spitzenevent bei dem Business, Wissenschaft, Sport und Freude miteinander verschmelzen.



Entscheidende Erfolgsfaktoren und Strategien, wichtige Abgrenzungstools als Wettbewerbsfaktoren, Konzepte, Trends und Tendenzen erzeugten mit Inhalten und Topreferenten nicht nur in der Bandbreite, sondern auch in der Tiefe selbstbewusste Zukunftsstimmung, Motivation und Entschlossenheit.



In über 35 Fachvorträgen und 70 Sessions informierten und motivierten die hochkarätigen Redner und internationalen Presenter die Kongressbesucher. Auf der Messearea stellten 40 führende Anbieter ihre Produkte und Neuheiten vor.



„Dieser Kongress dient seit jeher dem Verständnis und der Verständigung. Es ist die Plattform für Austausch, Begegnungen und Annäherungen im Sinne der Weiterentwicklung, auch um sich im Wettbewerb den treibenden Gegenkräften mit Durchsetzungskraft im Bündnis mit anderen zu behaupten", so Paul Underberg, Geschäftsführer INLINE/INJOY.



Grand Opening



Einen spektakulären Kongressauftakt boten die „Three Funky Monkeys" mit ihrer sportlich-artistischen Show am chinesischen Mast (bekannt aus der RTL-Show Supertalent). Die Sängerin „Angel" – Finalistin aus Supertalent 2016 – sorgte mit ihrer musikalischen Performance für Gänsehautfeeling.



Paul Underberg stimmte die Kongressteilnehmer mit seinem wegweisenden Eröffnungsvortrag wirkungsvoll und mit großer Zustimmung auf die nahe Zukunft ein. Deutlich zeigte er, wie drastisch sich die Branche entwickelt und welche Lösungen jetzt notwendig sind.



„Natürlich geht es hier um Erfolg. Selber erfolgreich zu sein und andere erfolgreich zu machen. So müssen unsere Studiobesucher erkennen, warum sie unsere Leistungen auf Dauer brauchen. Denn der Schlüssel zum Preis als Wirtschaftsfaktor ist schließlich das Verhalten der Kunden. Begehrlichkeit wird immer besser bezahlt als Lockangebote und Gutscheine, die zum Discount führen. Bessere politische Rahmenbedingungen werden Qualitätsstudios präferieren; und dass das alles in Bündnissen besser geht, versteht sich doch von selbst",

so Underberg in seiner Eröffnungsrede.



Polit-Talk: Jahrelange politische Arbeit der FID/INLINE lassen die Früchte nun reifen



Die unzweifelhafte und unangreifbare Wirkung des Muskeltrainings im Sinne der Gesundheitsförderung und Prävention ist in Berlin bei der Gesundheits-Politik angekommen und verstanden worden, dank des großen Engagements von INLINE. Dies bestätigte Dietrich Monstadt, MdB (Mitglied des Bundestages) und Mitglied des Gesundheitsausschusses, auf dem INLINE Kongress. In diesem Zusammenhang betonte er u.a. die Berücksichtigung der Fitnessbranche im Präventionsgesetz. Auch für den Spitzenverband der Krankenkassen (GKV) ist die Wirksamkeit des Muskeltrainings neuerdings unwiderlegbar. Was für eine Erkenntnis, was für ein Schritt für die Branche! Mit diesen auch neuen Perspektiven geht nun mit Hochdruck die unermüdliche Arbeit in Berlin zum Vorteil der Qualitätsstudios weiter.



Top Referenten mit Weitblick



Die große Auswahl mit breit angelegten Themen stellte sicher, dass sich die Teilnehmer zu allen relevanten Themen rund um den Studioalltag aber auch darüber hinaus informieren und viel für sich und ihr Unternehmen mitnehmen konnten. Praxisnah und sehr unterhaltsam zeigte z.B. Prof. Dr. Alexander Güttler von der Kommunikationsagentur kom.passion, welche Herausforderungen und welches Potenzial virales Marketing beinhaltet und wie effektive Verbreitung von Botschaften gelingt und potentielle Kunden angesteckt werden. Der Kommunikations-Experte bestätigte die Marketing-Strategie von INLINE und INJOY, die auf das „Storytelling" mit authentischen Geschichten setzt und arbeitet in Zukunft weiter eng mit INLINE zusammen.



Jörg Löhr, Europas Persönlichkeitstrainer Nr.1 und Christian Bischoff, renommierter Motivationstrainer, sowie Dr. Kurt Mosetter, der mit neuesten internationalen wissenschaftlichen Erkenntnissen verblüffte, sorgten für Begeisterung bei dieser Mega-Veranstaltung durch definierte Botschaften, Aufforderungen und Prognosen für die Fitnessbranche. Auch der Champions League- und Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin konnte das Publikum mit seinen erfrischenden Beispielen und zahlreichen interessan-ten Erfahrungen in seinen Bann ziehen.



Der Vortrag des Spitzenreferenten und Rhetoriktrainers des Jahres, René Borbonus, bildete gleichzeitig mit Standing Ovations im vollen Festsaal das Grand Final des Kongresses. Mit seinem Thema „Klarheit" in der Kommunikation erreichte er die begeisterten Zuhörer.



Bunter Convention-Mix



Wie seit Jahren gehört zu aller Theorie beim INLINE-Kongress auch die Umsetzung in die Praxis. Es war ein Festival für alle Workout-Fans. Zwischen 70 verschiedenen Sessions konnten die Kongressteilnehmer wählen. Inspiration, Energie und Freude pur. Mit allen Branchen-Neuheiten wie z.B. dem Barre Workout an der Ballettstange oder innovativen Dance- Sessions, aber auch den klassischen Body & Mind Klassen wie Yoga, Pilates und natürlich dem Functional Training kamen alle Teilnehmer auf ihre Kosten.



Partylaune pur



Nach einem sehr motivierenden ersten Kongresstag konnten die 2000 Gäste auf der größten Branchenparty zu den heißen Beats von DJ Hildegard ausgelassen feiern.

