NN IP gibt Neuzugänge im Emerging Markets Debt-Team bekannt

NN Investment Partners begrüßt zwei neue Kollegen im Emerging Market Debt (EMD)-Team. Lewis Jones kommt als Portfolio Manager EMD Local Bonds ins Team und Zoia Korepanova als Corporate EMD-Analyst. Mit diesen Neubesetzungen baut das Team seine Kompetenzen im Bereich Investment Management weiter aus.



Als neues Mitglied des EMD-Teams bei NN Investment Partners (NN IP) wird Jones von New York aus tätig sein. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich EM-Lokalwährungsanleihen und Devisenmärkte in Lateinamerika. Jones verfügt über zwölf Jahre einschlägiger Berufserfahrung in der Investmentbranche und war zuvor als Portfolio Manager in der EMD-Abteilung von BNP Paribas Investment Partners und Fischer Francis Trees & Watts in Boston tätig. Zu den weiteren Stationen seiner Laufbahn zählen Positionen bei State Street Global Advisors und Aviva Investors in London bzw. Boston.



Jones besitzt einen Bachelor-Abschluss von der University of Alberta School of Business in Kanada und ist als Chartered Financial Analyst (CFA) zugelassen. Ferner hält er den Titel „Financial Risk Manager“ (FRM).



Marcelo Assalin, Head of Emerging Market Debt bei NN Investment Partners, kommentierte den Neuzugang mit den Worten: „Wir bauen unser Emerging Market Debt (EMD)-Team aus, um dem wachsenden Interesse an diesem Segment Rechnung zu tragen. Daher freuen wir uns ganz besonders, Lewis Jones in unserem EMD-Team willkommen heißen zu dürfen. Lewis verfügt über umfassende Expertise im Managen von EMD-Lokalwährungsanleihen. Das macht ihn zu einem wertvollen Mitarbeiter für unser EMD-Team.



Ferner heißen wir Zoia Korepanova in das Team hochspezialisierter EMD-Corporate-Analysten mit Standorten in New York, Den Haag und Singapur willkomen. Korepanova wird von Den Haag aus tätig sein und an Joep Huntjens, Lead Portfolio Manager EMD Corporate Bonds in Singapur, berichten.



Korepanova hat einen Abschluss in Finance von der IE Business School (Madrid), einen BSc in Economics and Finance von der University of London und einen Abschluss der Higher School of Economics in Moskau. Zuvor war sie für die VTB Bank und Gazprombank in Russland tätig.



Lewis Jones und Zoia Korepanova kommen in ein Team aus über 19 Investmentprofis, das derzeit ein Vermögen von 8 Milliarden* US-Dollar im gesamten EMD-Spektrum verwaltet.



*Per Ende August 2016 verwaltete das NN IP EMD Market Debt Team rund 8 Milliarden US-Dollar in Emerging Market Debt.



Rechtliche Hinweise:



Diese Publikation dient allein Informationszwecken. Sie stellt keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Insbesondere handelt es sich hierbei weder um ein Angebot oder einen Prospekt noch eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren, zur Abgabe eines Angebots oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie. Dieses Dokument ist nur für professionelle Anleger im Sinne der MiFID-Richtlinie bestimmt. Obwohl die hierin enthaltenen Informationen mit großer Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernehmen wir keine – weder ausdrückliche noch stillschweigende – Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. Wir behalten uns das Recht vor, die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und unangekündigt zu ändern oder zu aktualisieren. Eine direkte oder indirekte Haftung der NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. oder anderer zur NN-Gruppe gehörender Gesellschaften sowie deren Organe und Mitarbeiter für die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und/oder Empfehlungen ist ausgeschlossen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Anlageberatung oder -leistungen zu verstehen. Falls Sie Anlageleistungen wünschen, setzen Sie sich bitte mit unserer Geschäftsstelle in Verbindung. Sie nutzen die hierin enthaltenen Informationen auf eigene Gefahr. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie, dass der Wert der Anlage steigen oder sinken kann und die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung bietet. Diese Publikation und die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt, verbreitet noch Dritten in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Diese Publikation ist kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und richtet sich nicht an Personen in Ländern, in denen die Verbreitung solcher Materialien rechtlich verboten ist. Für alle Ansprüche im Zusammenhang mit diesem Haftungsausschluss ist niederländisches Recht maßgeblich.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren