NN IP begrüßt Gabriella Kindert als Boutique Manager Alternative Credit

Gabriella Kindert wird sich um den Ausbau der Alternative Credit-Plattform bei NN IP kümmern NN IP ist seit Beginn der Neunzigerjahre im Segment Alternative Credits aktiv und will sein Engagement in dieser wichtigen Assetklasse künftig verstärkt weiterentwickeln, um auch das steigende Interesse der Anleger an Private Debt zu befriedigen NN Investment Partners (NN IP) ist sehr erfreut, dass Gabriella Kindert künftig den Bereich Alternative Credit Boutique im Haus verstärken wird. Damit werden die Kompetenzen des Teams weiter ausgebaut, nachdem Bart Bakx und Lennart van Mierlo bereits intern zum Head of Residential Real Estate bzw. zum Head of Commercial Real Estate Lending ernannt wurden.



Gabriella Kindert wird die Verantwortung für sämtliche illiquiden Fixed-Income-Strategien übernehmen, z.B. Wohnimmobilienkredite, Private Debt für Unternehmen, Projektfinanzierungen und Gewerbeimmobilienkredite. Zugleich sollen die bisherigen Aktivitäten ausgedehnt werden, sodass eine größere Bandbreite von Kunden angesprochen wird. Mit diesem Ziel sollen neue Produkte angeboten und neue Kreditvergabeaktivitäten angestoßen werden, die für die Kunden von NN IP von Interesse sein könnten. Derzeit verwaltet die Alternative Credit Boutique Vermögenswerte in Höhe von 14 Milliarden Euro.



Han Rijken, Head of Global Credit bei NN IP: "Mit der Einstellung von Gabriella Kindert unterstreicht NN IP seine Überzeugung, dass Alternative Credit von großer Bedeutung für den strategischen Asset Mix eines Portfolios ist. Im Bereich Private Lending ist ein anhaltendes Wachstum zu verzeichnen, was den tiefgreifenden Wandel im Finanzsektor aufzeigt: Institutionelle Anleger treten zum Teil an die Stelle der Banken und gehen selbst ins Risiko. Damit Vermögensverwalter ihren institutionellen Anlegern einen entsprechenden Service bieten können, müssen sie die erforderliche Expertise aufbauen. Dafür werden kenntnisreiche und erfahrene Teams aus Kredit- und Asset-Management-Spezialisten benötigt, um einen Track Record zu schaffen und günstige Chancen im Bereich Private Debt zu erkennen."



NN IP rechnet sowohl im Bereich Private Debt als auch im Bereich Hypothekenkredite mit einem anhaltenden Wachstum und bietet Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und anderen institutionellen Anlegern interessante Investitionsmöglichkeiten. Da NN IP über viel Erfahrung in dieser Assetklasse und eine gut entwickelte Plattform für die Verwaltung derartiger Vermögenswerte verfügt, hat das Unternehmen sowohl das Volumen der verwalteten Vermögenswerte als auch seine Kapazitäten in diesem Bereich merklich ausweiten können.



Gabriella Kindert verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Banken- und Vermögensverwaltungsgeschäft. Sie bekleidete verschiedene Führungspositionen bei Finanzinstituten, darunter dem ehemaligen Private-Wealth-Manager MeesPierson und BNP Paribas IP, wo sie als Global Head of Loans tätig war. Seit dem Jahr 2011 hat sie mehrere Anlageinitiativen in den Bereichen Private Debt, Real Estate und Private Equity geleitet und Beratungsprojekte für größere niederländische Finanzinstitute durchgeführt. Gabriella Kindert hat einen Master-Abschluss in den Fächern Geschichte und Wirtschaftswissenschaften sowie einen MBA-Abschluss in Buchhaltung und Finanzwissenschaft erworben und promoviert derzeit.



Rijken zieht folgendes Fazit: "Die attraktiven Anlagechancen im Bereich Alternative Credit bieten einzigartige Chancen für Anleger, da die Verzinsung von traditionellen Fixed-Income-Produkten derzeit so gering ist. Solche Vermögenswerte können sowohl für das Asset-Liability-Matching hilfreich sein als auch die Rendite steigern. Sie bieten zahlreiche Möglichkeiten, die an die Bedürfnisse eines Kunden angepasst werden können, z.B. unterschiedliche Laufzeiten, fixe oder variable Kupons, endfällige oder sich amortisierende Kredite und eine maßgeschneiderte Dokumentation."



"Durch den Ausbau unserer Kapazitäten im Bereich Alternative Credit können wir einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Angesichts der Eigenschaften des Alternative-Credit-Segments ist es wichtig, einen leichten Zugang zur Assetklasse zu schaffen. Wir erweitern unser derzeitiges Angebot durch die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten im Bereich Private Debt für institutionelle Anleger, um so für unsere Anleger einen zusätzlichen Mehrwert zu generieren."





