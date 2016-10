NN IP Neuzugang: Maureen Schlejen, Head of Institutional Relations Netherlands

Maureen Schlejen wird die Abteilung Institutional Relations Netherlands leiten

Sie übernimmt das Sales and Relationship Management für niederländische institutionelle Kunden wie z.B. Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und andere institutionelle Anleger

NN IP ist aktiv am niederländischen Markt für institutionelle Kunden tätig und betreut institutionelle Anleger wie z.B. Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften in den Bereichen Mandate, Investmentfonds, Fiduciary Management, Defined Contributions und Allgemeiner Pensionsfonds (APF)





NN Investment Partners (NN IP) gibt bekannt, dass Maureen Schlejen ab dem 1. Januar 2017 als Head of Institutional Relations für den niederländischen Markt in das Unternehmen eintreten wird. Schlejen hat zuvor bei Robeco über 20 Jahre Erfahrung im niederländischen Asset-Management-Sektor gesammelt.



Mit dieser Personalie verfolgt NN IP seine Wachstumspläne weiter; das Unternehmen möchte seine führende Position am niederländischen institutionellen Markt weiter ausbauen.



Martin Nijkamp, Mitglied des Vorstands und Head of Client Group International & Strategic Business Development bei NN Investment Partners, kommentiert: „Maureen Schlejen kennt den Markt für institutionelle Anleger in den Niederlanden gut und kann auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Außerdem passt ihr Profil sehr gut zu unserem Haus.” Nijkamp erläutert weiterhin: „NN IP nimmt erhebliche Investitionen in den Ausbau seiner Servicekapazitäten vor und stellt daher erfahrene Mitarbeiter mit profunden Marktkenntnissen ein, die die Bedürfnisse institutioneller Anleger gut kennen.“



Schlejen wird das Sales und Relationship Management für niederländische institutionelle Kunden, darunter auch Pensionsfonds und Versicherungen, übernehmen. Bei NN IP wird sie die Verantwortung für diesen gesamten Bereich in den Niederlanden tragen, einschließlich Asset-Management für Fonds und Einzelmandate, treuhänderisches Management, Beitragszusagenpläne und den APF. NN IP ist ein langjähriger Akteur am Markt für niederländische institutionelle Anleger. Mit Schlejen als Head of Institutional Relations Netherlands wird sich das Unternehmen noch stärker auf die Betreuung der Bestandskunden und den Ausbau seiner umfangreichen Servicepalette für Neukunden konzentrieren. Schlejens Ernennung stärkt die Position von NN IP am niederländischen Markt.



Maureen Schlejen zu ihrer Einstellung: „Das Unternehmen, seine Mitarbeiter und ich passten im Hinblick auf unsere Ziele, unsere Fähigkeiten und unsere Kultur auf Anhieb gut zusammen. Für mich ist NN IP ein echtes niederländisches Unternehmen, dessen Know-How im Pensionsgeschäft liegt. Angesichts der vorhandenen Kenntnisse und der Expertise bin ich zuversichtlich, dass wir das institutionelle Geschäft von NN IP in den Niederlanden weiter ausbauen können. Ich freue mich darauf, mich dieser Herausforderung zusammen mit dem Team und meinen Kollegen zu stellen.“



Rechtliche Hinweise:



Diese Publikation dient allein Informationszwecken. Sie stellt keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Insbesondere handelt es sich hierbei weder um ein Angebot oder einen Prospekt noch eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren, zur Abgabe eines Angebots oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie. Dieses Dokument ist nur für professionelle Anleger im Sinne der MiFID-Richtlinie bestimmt. Obwohl die hierin enthaltenen Informationen mit großer Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernehmen wir keine – weder ausdrückliche noch stillschweigende – Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. Wir behalten uns das Recht vor, die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und unangekündigt zu ändern oder zu aktualisieren. Eine direkte oder indirekte Haftung der NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. oder anderer zur NN-Gruppe gehörender Gesellschaften sowie deren Organe und Mitarbeiter für die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und/oder Empfehlungen ist ausgeschlossen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Anlageberatung oder -leistungen zu verstehen. Falls Sie Anlageleistungen wünschen, setzen Sie sich bitte mit unserer Geschäftsstelle in Verbindung. Sie nutzen die hierin enthaltenen Informationen auf eigene Gefahr. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie, dass der Wert der Anlage steigen oder sinken kann und die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung bietet. Diese Publikation und die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt, verbreitet noch Dritten in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Diese Publikation ist kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und richtet sich nicht an Personen in Ländern, in denen die Verbreitung solcher Materialien rechtlich verboten ist. Für alle Ansprüche im Zusammenhang mit diesem Haftungsausschluss ist niederländisches Recht maßgeblich.

Über NN Investment Partners

NN Investment Partners (NNIP) ist der Asset Manager der NN Group N.V., einer an der Börse (Euronext Amsterdam) gehandelten Aktiengesellschaft. NNIP hat seinen Hauptsitz in Den Haag, in den Niederlanden und verwaltet weltweit ca. Euro 197 Milliarden* (USD 219 Mrd.*) Assets under Management für institutionelle Kunden und Privatanleger. NNIP beschäftigt mehr als 1.100 Mitarbeiter und ist in 16 Ländern in Europa, im Nahen Osten, Asien und den USA vertreten.



Am 7. April 2015 hat ING Investment Management zu NN Investment Partners umfirmiert. NNIP ist Teil der NN Group N.V., einer an der Börse gehandelten Aktiengesellschaft.



*Stand: Q2 2016, 30. Juni 2016



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nnip.com und www.nn-group.com





