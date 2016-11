Kraftstoffpreise steigen weiter: Oktober ist teuerster Dieselmonat des Jahres

Diesel kostete im Schnitt 1,12 Euro pro Liter, der Preis für Super E10 lag bei rund 1,31 Euro

Super E10 in Dresden, Frankfurt am Main und Berlin am teuersten und in Bochum, Essen und Duisburg am günstigsten

Diesel in Nürnberg, Dresden und Stuttgart am teuersten und in Bochum, Essen und Hannover am günstigsten





Die Preise für Kraftstoffe steigen weiter. Autofahrer zahlten im Oktober pro Liter Diesel 1,1232 Euro. Das entspricht einem Plus gegenüber September von 4 Cent. Damit war Diesel so teuer wie im gesamten Jahr 2016 nicht. Im Februar, dem günstigsten Jahresmonat, lag der Preis noch bei 0,9695 Euro. Auch die Preise für Super E10 sind im Oktober um rund 2,6 Cent gegenüber September gestiegen. Mit durchschnittlich 1,3073 Euro pro Liter erreichten sie den zweithöchsten Mittelwert des Jahres nach Juni (1,3132 Euro). Dies zeigt die Auswertung des Verbraucherinformationsdienstes clever-tanken.de.



„Insgesamt haben wir im Oktober eine schrittweise Verteuerung beider Kraftstoffsorten ab der zweiten Monatswoche beobachtet“, sagt Steffen Bock, Geschäftsführer von clever-tanken.de. Der Benzinpreisanstieg der vergangenen Monate schlägt mittlerweile deutlich zu Buche. So zahlten Dieselfahrer im Oktober etwa 37 Euro mehr für vier Tankfüllungen à 60 Liter als im Februar.



Am günstigsten tankten Kraftfahrer laut des monatlichen clever-tanken-Rankings der 20 größten deutschen Städte Super E10 im Schnitt in Bochum (1,2702 Euro pro Liter), Essen (1,2782 Euro) und Duisburg (1,2823 Euro). Dieselfahrer zahlten am wenigsten in Bochum (1,0884 Euro), Essen (1,0963 Euro) und Hannover (1,1000 Euro).



In Dresden hingegen mussten Kraftfahrer für Super E10 zum zweiten Mal in Folge am tiefsten ins Portemonnaie greifen. 1,3124 Euro kostete der Liter hier im Schnitt. Damit zahlten Autofahrer in Dresden für vier Mal Auftanken à 60 Liter Super E10 rund 314,98 Euro und somit 10,13 Euro mehr als im günstigen Bochum. Auf den Plätzen zwei und drei der teuersten Tankstädte folgten Frankfurt am Main (1,3102 Euro) und Berlin (1,3077 Euro). Dieselfahrer zahlten im Oktober am meisten in Nürnberg (1,1301 Euro), Dresden (1,1299 Euro) und Stuttgart (1,1252 Euro).



Trotz steigender Preise: Sparen durch Vergleichen



„Die Gründe für die gestiegenen Kraftstoffpreise sind im Oktober vielfältig“, sagt Steffen Bock. „Der Abbau von Rohöllagerbeständen in den USA, Verhandlungen wichtiger Förderländer über Förderbegrenzungen von Rohöl, Hurrikan Matthew an der US-Ostküste und nicht zuletzt die Herbstferien in Deutschland haben sich auf die Kraftstoffpreise ausgewirkt.“



Autofahrer, die die Preise im Oktober jedoch regelmäßig entlang ihrer geplanten Routen verglichen haben, haben trotzdem gespart. Denn nach den Worten Bocks liegen die Preisschwankungen aktuell bei bis zu 19 Cent pro Liter am Tag. „Mit Spannung erwarten die Analysten das nächste offizielle Treffen des Ölkartells Opec im November. Die Ölpreise dürfte die Aussicht auf eine dauerhafte Kürzung der Fördermengen weiter nach oben treiben, was auch die Kraftfahrer an den Zapfsäulen spüren werden. Wer regelmäßig die Preise vergleicht und nicht am Mittag sowie in den späten Abendstunden tankt, kann jedoch auch bei steigenden Kraftstoffpreisen je nach Kilometerleistung bis zu einige Hundert Euro im Jahr sparen.“

infoRoad GmbH

Als weltweit erstes Unternehmen informierte die infoRoad GmbH mit ihrem Internetportal www.clever-tanken.de bereits im Jahr 1999 Autofahrer in Deutschland über die günstigsten Kraftstoffpreise der jeweiligen Umgebung. Seit 2013 ist clever-tanken.de einer der ersten zugelassenen Verbraucherinformationsdienste bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Unterstützt von Recherchen des eigenen Teams werden damit täglich die Preise nahezu aller Tankstellen in Deutschland aktualisiert.



Wie eine aktuelle Auswertung zeigt, ist clever-tanken.de mit durchschnittlich 21,2 Millionen Zugriffen pro Monat im ersten Quartal 2016 heute klarer Marktführer unter den Benzinpreis-Vergleichsportalen. Dabei fallen rund 72 Prozent der Zugriffe allein auf die App, die seit dem Relaunch im Oktober 2014 ihre Nutzerzahlen fast verdreifacht hat.



Nicht nur Verbraucher greifen auf die Services von clever-tanken.de zurück. Auch Anbieter wie HERE, Spiegel und Gamin verwenden die Datenbank, um ihre Nutzer über die aktuellen Spritpreise zu informieren. Print- und Rundfunkmedien nutzen den Dienst, um ihren Rezipienten die günstigsten Tankstellen der Umgebung zu melden.



Neben der Verfügbarkeit von clever-tanken.de für alle gängigen Betriebssysteme sieht Geschäftsführer Steffen Bock als Gründe für die stetig wachsenden Nutzerzahlen vor allem die Informationsvielfalt, die den Usern zur Verfügung steht. Während andere Portale oft nur Standardspritsorten aufführen, vergleicht clever-tanken.de auch Sondersorten wie alle Super Plus- und Premiumsorten. Des Weiteren stehen den Nutzern zusätzliche Informationen zu vorhandenen Leistungsangeboten wie Zahlungsmittel, Waschanlage, Shop oder Werkstattservice an den angesteuerten Tankstellen zur Verfügung. Als besonderes Angebot erhalten die Nutzer der App von clever-tanken.de außerdem eine exklusive HEM-Tiefpreisgarantie. Diese sichert ihnen den günstigsten Spritpreis aller Tankstellen im Umkreis von fünf Kilometern, der an der nächsten in diesem Radius liegenden HEM-Tankstelle eingelöst werden kann.



Weitere Informationen im Internet unter: www.clever-tanken.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren