Wettbewerbsfähigkeit durch hohe Strompreise gefährdet

Die über den Strompreis zu zahlende Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien wird 2017 von bisher 6,35 Cent auf den Rekordwert von über 7 Cent je Kilowattstunde steigen. Hinzu kommen noch die gleichzeitig steigende Mehrwertsteuer sowie höhere Netzentgelte in unserer Region. Diese ständig ansteigenden Belastungen werden immer mehr zum Standortnachteil für die Unternehmen am Wirtschaftsstandort Westmecklenburg und auch für ganz Deutschland.



Die erneute Erhöhung der EEG-Umlage ist ein Grund, warum die Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende bei den Unternehmen eher kritisch gesehen werden. Dies ergibt ebenfalls die aktuelle Befragung bei über 2100 Unternehmen zum Energiewendebarometer der Industrie- und Handelskammern in Deutschland. In den kommenden Jahren ist eine weitere Steigerung, laut einer aktuellen Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung in Köln, vorprogrammiert.



„Hier liegt der Fehler im System. Die Ermittlung der Strompreise an der Strombörse und die Förderbedingungen gehören dringend auf den Prüfstand. Technische Machbarkeit und politischer Wille gehen hier seit langem weit auseinander. Dadurch entstehen für die westmecklenburger Unternehmen und die gesamtdeutsche Wirtschaft große Nachteile im internationalen Vergleich. Zusätzlich gefährden die hohen Stromkosten Arbeitsplätze in der Region“, so Siegbert Eisenach, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Schwerin.

