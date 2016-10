Größte Sachverständigentagung Norddeutschlands eröffnet

Am heutigen Mittwoch, dem 05. Oktober 2016 wurden die 23. Nordischen Bausachverständigen-Tage im Wismarer Rathaus eröffnet. Bis einschließlich Freitag, den 7. Oktober 2016 haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich an drei Tagen zu informieren und sich in den Dialog zu begeben. Denn die Nordischen Bausachverständigen-Tage bieten nicht nur für Bausachverständige, sondern auch für Juristen, Architekten, Bauingenieure, Wohnungswirtschaftler sowie Wissenschaftler eine Plattform für einen effektiven Erfahrungsaustausch rund um das Sachverständigenwesen.



Veranstalter der Nordischen Bausachverständigen-Tage sind die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin, der Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger e.V., der Immobilienverband Deutschland IVD, Verband Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen, Region Nord e.V., der Bauverband Mecklenburg-Vorpommern e.V., die Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern und das Wismarer Bauseminar e.V..



Die Nordischen Bausachverständigen-Tage haben sich mittlerweile zu einer der bedeutendsten Sachverständigenveranstaltungen Deutschlands entwickelt.



Heute konnte die bundesweit angesehene Bildungsmaßnahme bereits über 130 Teilnehmer begrüßen. Dies unterstreicht den hohen Stellenwert der Veranstaltung, welche auf dem Gebiet des Sachverständigenwesens nicht mehr weg zu denken ist und jährlich eine fest verankerte Größe in der Hansestadt Wismar darstellt.



In bewährter Art und Weise drehte sich am Eröffnungstag, dem 5. Oktober 2016, alles um die Frage der Wertermittlung für Boden und Gebäude. Die Eröffnung übernahm Tilo Grundlack, Präsident der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar und Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. Morgen werden die rechtlichen Aspekte des Sachverständigenwesens näher beleuchtet, bevor der Abschluss am 7. Oktober 2016 dann ganz im Zeichen der Analyse und Vermeidung von Bauschäden steht.

An allen Tagen sind dazu angesehene Experten aus der ganzen Bundesrepublik eingeladen und werden mit spannenden Vorträgen die Veranstaltung bereichern.



Die 23. Nordischen Bausachverständigen-Tage bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, sich auf hohem Niveau fortzubilden und ihr Expertenwissen zu erhalten und auszubauen.



