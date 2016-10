Festo erhält "Innovationspreis Ausbildung 2016"

An der Ausschreibung haben sich 15 Unternehmen beteiligt. Bewertet wurden 16 verschiedene Kriterien - von der internationalen Ausrichtung bis hin zu speziellen Lehrmethoden und sozialen Aspekten. Stefan Dietl, Leitung Vocational Education bei Festo: „Wir sind sehr stolz darauf, dass unser breit gefächertes Angebot mit dieser Auszeichnung gewürdigt wird".



Internationalität und soziale Aspekte spielen eine große Rolle



Auszubildende bei Festo werden laut IHK während ihrer Ausbildung vorbildlich auf die zunehmende Internationalisierung im späteren Berufsleben vorbereitet – beispielsweise durch Austauschprogramme. "Uns ist es sehr wichtig, schon früh den Grundstein für ein globales Verständnis zu legen", so Stefan Dietl.



Auch leistungsschwächere oder sozial benachteiligte Jugendliche oder Bewerber mit gesundheitlichen Einschränkungen haben bei Festo faire Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Zudem würdigte die IHK die vielen Zusatzangebote, die Festo seinen Auszubildenden bietet: Von Wettbewerbsteilnahmen, wie zum Beispiel bei den WorldSkills, bis hin zu Softskill-Workshops. Festo hat derzeit 275 Auszubildende und Dualstudierende am Standort Berkheim in insgesamt 15 verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen.

