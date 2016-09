Der "edward" 2016 geht an... - IHK-Bildungspreis an Siamar Reisen, Hotel The Westin und BMW-Werk verliehen

Der heutige Abend (29. September 2016) stand bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig ganz im Zeichen der Besten – der besten Ausbildungsunternehmen sowie der besten Jungfacharbeiter der Leipziger Wirtschaftsregion.



IHK-Bildungspreis „edward“



Die IHK zu Leipzig hat zum sechsten Mal ihren Bildungspreis „edward“ an Unternehmen verliehen, die sich überdurchschnittlich in der Berufsorientierung sowie in der beruflichen Aus- und Weiterbildung engagieren. Neun Betriebe waren für die Auszeichnung nominiert, drei von ihnen konnten die gusseiserne Trophäe mit nach Hause nehmen. Der „edward“ in der Kategorie „Unternehmen bis 50 Mitarbeiter“ ging an die Siamar Reisen GmbH. In der Kategorie „Unternehmen mit 51 bis 250 Mitarbeiter“ konnte bei der Jury das Hotel The Westin Leipzig am besten punkten. In der dritten Kategorie „Unternehmen ab 251 Mitarbeiter“ wurde die BMW Group, Werk Leipzig zum Sieger gekürt. Der „edward“ ist für die Gewinner mit 3.000 Euro dotiert, die für die Fachkräftequalifizierung im Unternehmen eingesetzt werden. Alle neun Finalisten erhalten außerdem einen Imagefilm für ihr Arbeitgebermarketing.



„Die nominierten und mit dem ‚edward‘ ausgezeichneten Unternehmen leisten einen vorbildhaften Beitrag für das Erfolgsmodell ‚Duale Berufsausbildung‘. Sie führen mit viel Erfahrung, Verantwortung und Energie junge Menschen von den ersten Schritten als Auszubildende bis zum Berufsabschluss. Den Nachwuchs für das Arbeitsleben fit zu machen ist eine Aufgabe mit viel Verantwortung, die sich aber im Hinblick auf die Sicherung des eigenen Fachkräftebedarfs auszahlt“, erklärt Dr. Thomas Hofmann, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Leipzig anerkennend.



Bestenehrung



Im Anschluss an die „edward“-Verleihung richtete sich das Scheinwerferlicht auf die besten Auszubildenden des aktuellen Abschlussjahrgangs. 29 Jungfacharbeiter im IHK-Bezirk Leipzig schlossen ihre Abschlussprüfung mit „sehr gut“ ab und waren gleichzeitig besser als die weiteren „Einser-Azubis“ in ihrem Ausbildungsberuf in der Region. Außerdem haben 18 von ihnen den Sprung unter die besten sächsischen Jungfacharbeiter geschafft. 18 der regionalen Besten kommen aus der Stadt Leipzig, der Landkreis Leipzig ist mit vier und der Landkreis Nordsachsen mit drei ausgezeichneten Absolventen vertreten. Vier weitere Beste kommen von außerhalb des IHK-Bezirks.

Über Industrie- und Handelskammer zu Leipzig

Die IHK zu Leipzig vertritt die Gesamtinteressen von etwa 67 000 kammerzugehörigen Unternehmen im IHK-Bezirk Leipzig (Stadt Leipzig, Landkreis Nordsachsen, Landkreis Leipzig). In allen Unternehmenslagen, von Gründung über Expansion und Krisenbewältigung bis hin zur Nachfolgeregelung, ist die IHK erster Ansprechpartner für Industrie, Bau und Landwirtschaft, Handel, Verkehr und Logistik, Dienstleistungen sowie Gastronomie und Tourismus. Sie setzt sich für einen gesunden und zukunftsfähigen Wirtschaftsraum ein und versteht sich deshalb nicht nur als praxisorientierter Unternehmensdienstleister, sondern auch als kritischer Partner der Politik.



Als öffentlich-rechtliche Körperschaft nimmt die IHK zu Leipzig, neben gewerblicher Interessenvertretung und freiwilligen Serviceaufgaben, öffentliche Pflichtaufgaben wahr. Hierzu zählt unter anderem die Organisation und Überwachung der beruflichen (Aus-)Bildung einschließlich der Prüfungen.



Die Arbeit der IHK wird durch die Vollversammlung, das von den Mitgliedern demokratisch gewählte "Unternehmerparlament", bestimmt. Sie entscheidet über Fragen, die für die kammerzugehörige gewerbliche Wirtschaft von grundsätzlicher Bedeutung sind. Dies erfolgt, um die Gesamtwirtschaft zu fördern und dabei wirtschaftliche Interessen einzelner Gewerbezweige abwägend und ausgleichend zu berücksichtigen.



Die IHK zu Leipzig wurde als Handels- und Gewerbekammer zu Leipzig am 2. August 1862 gegründet.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren