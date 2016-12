Vollversammlung der IHK Köln mit Berichten zu aktuellen Projekten und Resolutionen zur Verkehrsinfrastruktur

Mit einer langen Tagesordnung ging das Sitzungsjahr des ehrenamtlichen Gremiums der Industrie- und Handelskammer zu Köln, der Vollversammlung, heute zu Ende. Unter der Leitung von IHK-Präsident Dr. Werner Görg haben sich die rund 80 anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer des insgesamt 102 Köpfe starken Gremiums mit einer breiten Themenpalette befasst.



Mit einem Appell an die Vollversammlung eröffnete Dr. Werner Görg den Abend. Mit Blick auf die vielen Diskussionen in der letzten Vollversammlung, die sich teilweise ausufernd um Formalia gedreht hatten, rief er zu offenen und kontroversen Diskussionen auf, die sich jedoch auf die thematischen Schwerpunkte der IHK-Arbeit konzentrieren sollten. Die Kommunikation zu komplexen Themen soll zukünftig intensiver geschehen - mit verschiedenen Informationsveranstaltungen soll dem Rechnung getragen werden. Vor allem bei den Themen der Reisekostenerstattung für das Ehrenamt und der Verpflichtung neuer Vollversammlungsmitglieder hatte es bei der letzten Sitzung am 4. Oktober viele Diskussionen zwischen Präsidium und Vollversammlung gegeben. „Die Region bewegen, Ergebnisse erzielen und Dinge ins Rollen bringen: Dafür sind Sie angetreten, dafür bin ich angetreten und an den Ergebnissen wollen wir uns gemeinsam als Vollversammlung messen lassen“, sagte Görg. Er bedankte sich bei der Vollversammlung, dass durch den gezeigten Diskussionsbedarf diese grundsätzlichen Themen noch einmal in den Fokus gerückt seien. Dies wurde mit Applaus aufgenommen.



Zunächst gab Diskussionen um Fragen der Protokolländerungen: Verschiedene Änderungswünsche in der vorliegenden Fassung des Protokolls sollten auf Wunsch einiger Vollversammlungsmitglieder nicht als Anmerkungen hinzugefügt, sondern im Protokoll geändert werden. Dies musste für alle Änderungswünsche von der Vollversammlung einzeln beschlossen werden. In der nächsten Vollversammlung sollen verschiedene Möglichkeiten der Sitzungsdokumentation vorgestellt werden. Im Laufe der Diskussion äußerten sich Präsidiums- und Vollversammlungsmitglieder wiederholt mit dem Wunsch, sich auf Themen zu fokussieren statt auf Formalia. Nach einer rund einstündigen Diskussion wurden die Änderungswünsche abgelehnt.



Aktuelles aus der IHK-Arbeit

Zum Thema „Aktuelles aus der IHK-Arbeit“ äußerte sich IHK-Vizepräsident Michael Pfeiffer zum Gewerbeflächenkonzept Oberberg. In dem gemeinsam erarbeiteten Konzept haben alle 13 oberbergischen Städte und Gemeinden, der Oberbergische Kreis, die Industrie- und Handelskammer zu Köln, der Arbeitgeberverband Oberberg und die IG Metall Gummersbach der Bezirksregierung Köln Potenzialflächen für die industrielle Entwicklung bis 2035 gemeldet. „Als IHK fordern wir - zusammen mit allen Unterzeichnern des Konzepts - dass die dort aufgeführten Flächen bei der Aufstellung des neuen Regionalplans für die Region Köln weitestgehend berücksichtigt werden“, erklärte Michael Pfeiffer auch in seiner Funktion als Vorsitzender der Beratenden Versammlung Oberberg.



Präsident Dr. Werner Görg berichtete über diverse Unternehmerinitiativen, unter anderem aus Bedburg, die sich den Sammelklagen des Landes NRW gegen die Betreiber der belgischen Kernkraftanlage Tihange anschließen möchten. Er wird die Vollversammlung darüber weiter auf dem Laufenden halten. Die IHK Aachen bereitet eine entsprechende Resolution vor. Hauptgeschäftsführer Ulf Reichardt stellte weitere Themen vor: So gibt es neue Formate für Digital Cologne und das neue Format der Vollversammlungs-Lunches, bei denen in kleinem Kreis die Möglichkeit besteht, sich untereinander besser kennenzulernen und zu vernetzen. Dr. Görg berichtete außerdem von Hintergrundgesprächen mit der Stadt Köln zum Thema Zukunft der Wirtschaftsförderung und bat um Verständnis dafür, dass sich die IHK Köln dazu noch nicht öffentlich äußert.



Modernisierung des IHK-Gebäudes

IHK-Hauptgeschäftsführer Ulf Reichardt berichtete über den aktuellen Stand der Planungen zum Umbau des IHK-Hauptgebäudes Unter Sachsenhausen. Zurzeit wird die Entwurfsplanung mit Hochdruck vorangetrieben und verschiedene Gutachten mit eventuellen Risiken und den daraus entstehenden Kosten erstellt. Dabei geht es zum einen um das Risiko von Gefahrstoffen, die eine Sanierung aufwendiger gestalten können, zum anderen um das Thema Brandschutz, der in dem 50er-Jahre Gebäude nicht mehr den heutigen Maßgaben entspricht. Aber auch die Fassade aus den 50er-Jahren bedarf gegebenenfalls einer Generalsanierung. Dies alles wird zurzeit unter der Maßgabe geprüft, den Kostenrahmen von insgesamt 40 Mill. Euro für die Gesamtsanierung nicht zu überschreiten. Ab Februar 2017 will Reichardt über die Planungsergebnisse berichten und anhand einer belastbaren Berechnung das weitere Vorgehen beschreiben. Außerdem ist eine umfassende und auf breiten Konsens abzielende Gremienarbeit geplant.



In der Diskussion wurde angemahnt, dass es während des Baus erhebliche Risiken geben könne. Einige Vollversammlungsmitglieder wiesen auf das beschlossene Budget von 40 Millionen hin. Zum jetzigen Zeitpunkt - vor Abschluss der Entwurfsplanung - kann allerdings nicht detailliert über Risiken und Kosten berichtet werden. Die Differenz zwischen den bezifferten 18 Millionen Euro für die Modernisierung und 22 Millionen für die Interimslösung für die IHK Köln für den Zeitraum von zwei Jahren wurde mehrfach hinterfragt und erläutert.



Im Rahmen eines Exkurses hat Ulf Reichardt die Vergabe der Tragwerksplanung an IDK Kleinjohann GmbH & Co. KG aus Köln angesprochen. Aus den Reihen der Vollversammlung war Aufklärung über die Form der Vergabe gefordert worden, da der Geschäftsführende Gesellschafter von IDK, Oliver Kleinjohann, selbst Mitglied der Vollversammlung ist. Wie Reichardt erläuterte, dürfe dies keinen Ausschluss von europaweiten Vergabeverfahren im Rahmen der Modernisierung des IHK-Gebäudes bedeuten, da die IHK Köln dem öffentlichen Vergabeverfahren unterliege. Die Vergabe wurde von einer externen Kanzlei durchgeführt, IDK habe diese Vergabe nach transparenten Kriterien gewonnen. Die Beschränkung, an Ausschreibungen der Modernisierung nicht teilzunehmen, besteht nur für die Mitglieder des Arbeitskreises Umbau.



Reisekostenerstattung

Nach der Diskussion in der Oktober-Vollversammlung wurde ein überarbeiteter Vorschlag zur Reisekostenerstattung für das Ehrenamt der IHK Köln vorgelegt. IHK-Justiziar Frank Hemig erläuterte, dass die IHK Köln aufgrund ihrer Compliance-Regeln, der IHK-Satzung und auch aufgrund von Empfehlungen der Rechtsaufsicht und des DIHK eine solche Regelung treffen müsse. Mit den Änderungen, dass der Anwendungsbereich um die Mitglieder der Vollversammlung und der beratenden Ausschüsse und Gremien erweitert wurde und im Antrag die mit der Reise verfolgten IHK-Aufgaben dargestellt werden müssen, wurde der Antrag angenommen und ausdrücklich begrüßt.

Durch die Begrenzung auf Reisen außerhalb des Kammerbezirks wird der Bürokratieaufwand verringert, die individuelle Darstellung der Reisegründe sorgt zusätzlich für größtmögliche Transparenz.



Reisen mit Begleitung (in Ausnahmefällen) wurden wegen der herausgehobenen Stellung des Präsidenten auf seine Person begrenzt.

Das Präsidium einschließlich des Präsidenten gab im Anschluss eine Erklärung ab, in der sie auf die Erstattung ihrer Reisekosten während ihrer Amtszeit verzichten. Trotzdem hätten sie mit der neuen Regelung für künftige Vollversammlungen eine transparente Basis geschaffen.



Integration von Flüchtlingen: Gemeinsam nach vorne schauen!

Bericht über die Aktivitäten der IHK-Stiftung und der IHK Köln



Die erfolgreiche Arbeit der IHK-Stiftung stand im Fokus des Berichts von IHK-Geschäftsführer Christopher Meier. Mit insgesamt 250 Teilnehmer/innen bei Sprachkursen und Praktika bei über 100 Unternehmen für Geflüchtete sowie dem Mentoring-Programm und etablierten Formaten wie der Sommerakademie hat die Stiftung in diesem Jahr vielen jungen Menschen eine Perspektive gegeben.

IHK-Vizepräsidentin Dr. Sandra von Möller berichtete von den Aktivitäten der IHK Köln und des Arbeitskreises Diversity, der ebenfalls vielfältige Maßnahmen initiiert hat, um Geflüchtete in den regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren. So wurde in der IHK Köln ein „Willkomenslotse“ eingestellt, der sich um die Anfragen kümmert. Mit Qualifikationsanalysen und Bildungsberatung stehen die Expertinnen und Experten der IHK den Geflüchteten zur Seite. Sechs große Informationsveranstaltungen für Unternehmen zur Integration von Geflüchteten hat die IHK bereits durchgeführt, ähnliche Formate werden folgen.



Mittel für die IHK-Stiftung

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde über die weiteren Finanzmittel für die IHK-Stiftung diskutiert und eine Zuwendung aus IHK-Mitteln von 450.000 Euro für das Jahr 2017 beschlossen. Besonders der Bedarf an Sprachqualifizierungen für Flüchtlinge mit dem Niveau B2 ist seit Mitte des Jahres 2016 stark gestiegen. Mit den bewilligten Mitteln können 215 weitere Geflüchtete in der gesamten Region Köln Sprachkurse besuchen.

Nach einer ausführlichen Diskussion wurde abgestimmt, dass für das nächste Jahr 450.000 Euro für die Stiftung zur Verfügung gestellt werden.



Finanzen

Der voraussichtliche Jahresabschluss 2016 und der Wirtschaftsplan der IHK Köln für 2017 wurde von IHK-Vizepräsident Dr. Wilhelm von Moers vorgestellt. Mit fünf Enthaltungen und kurzen Nachfragen zu einzelnen Projektkosten wurde der Wirtschaftsplan beschlossen.



Ausgleichsrücklage

Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verlangt von den IHKs eine Neubewertung der Ausgleichsrücklage. Zukünftig sollen die zugrunde liegenden Risiken der Höhe nach bewertet werden und so die Höhe der Rücklage transparent dargestellt werden. Das vom Beitrags- und Finanzausschuss der IHK Köln und dem Präsidium favorisierte „Simulationsbasierte Gesamt-Risiko-Modell“ wurde einstimmig beschlossen.

Dies bedeutet für das Wirtschaftsjahr 2017, dass 14,3 Millionen Euro als Rücklage veranschlagt werden.



Kooptationen

Mit den sogenannten Kooptationen - der Nachbenennung von Vollversammlungsmitgliedern, um die Zusammensetzung der Wirtschaftsregion besser „spiegelbildlich“ abbilden zu können - hatte sich die Vollversammlung bereits in der Oktober-Sitzung befasst. Zu diesem Zeitpunkt waren nicht alle Kooptationssitze vergeben worden.

Ein Vollversammlungsmitglied erhob Einspruch gegen die Kooptation, da er vermutete, dass die vom Präsidium vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten nicht fristgerecht eingereicht worden wären. Dieser Einspruch ist von der Vollversammlung zurückgewiesen worden. Zu diesem Thema gab es ausführliche Diskussionen und den Wunsch, ein weiteres übergeordnetes Gremium zu finden, das die Einschätzung des Präsidiums bewertet. Letztlich kam es zur Abstimmung, die Vollversammlung hat den Einspruch mehrheitlich zurückgewiesen.



Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wurden die Kooptationswahlen auf die nächste Sitzung der Vollversammlung vertagt.



Resolutionen zur zukünftigen Finanzierung von touristischer Infrastruktur und zur Verkehrsinfrastruktur

Die touristische Attraktivität der Stadt Köln ist ein großer Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region. Da durch die prekäre finanzielle Situation der Stadt Köln die Gefahr besteht, weitere Kosten auf die Schultern der Unternehmen und Gäste zu laden und auch die Einführung einer Tourismusabgabe diskutiert wird, hat die IHK Köln in einer Resolution Stellung bezogen. Der Tourismusausschuss der IHK Köln hat sich klar gegen eine Tourismusabgabe positioniert und will diese Meinung gegenüber Politik, Verwaltung und Verbänden vertreten.

Mit dem Einsatz der Schrankenanlagen vor den Zufahrten zur Leverkusener Brücke hat sich die Stausituation auf dem Kölner Autobahnring nochmals verschärft. Was für Pendler und private Nutzer ärgerlich ist, kann für Logistikunternehmer existenziell werden, betont die IHK. Beispielsweise hätte ein Logistikunternehmen bei einem Auftragsvolumen von 260 Euro und einer Strecke von 200 km einen Deckungsbeitrag rund 57 Euro. Durch eine Stunde zusätzlichen Stau und Umwegfahrten schmilzt dieser Deckungsbeitrag und der Auftrag wird zu einem Verlustgeschäft. In einer Resolution fordert die Vollversammlung der IHK Köln daher eine optimierte Baustellenkoordination, in der nur noch absolut notwendige Baumaßnahmen auf dem Kölner Autobahnring umgesetzt werden. Mit flexiblen Baustellen und einem Drei-Schicht-Betrieb sieben Tage die Woche solle zudem schnell eine Verbesserung des jetzigen Zustands erreicht werden. Schließlich mahnt die IHK Köln die schnellstmögliche Umsetzung des Neubaus der Leverkusener Rheinbrücke an.



Auf Anregung von IHK-Vizepräsident Hans-Ewald Schneider beschließt die Vollversammlung der IHK Köln eine Resolution zur Verkehrssteuerung in der Stadt Köln. Durch stadtplanerische Konzepte wie das Lkw-Führungskonzept, das Radverkehrskonzept Innenstadt, die Vorschläge der Verwaltung für eine teilweise autofreie Altstadt oder die lokale Luftreinhalteplanung geraten die Anlieferungen für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen unter Druck. Alleine die Galeria Kaufhof wurde beispielsweise im letzten Jahr von 1.596 Lkw beliefert - und dies nur für die interne Galeria-Logistik. Daher fordert die IHK Köln keine Einschränkungen auf den Haupt-Tangentialverbindungen, flexible Baustellen und eine Aktualisierung der Ampelanlagen. Durch die Erlaubnis von Nachtanlieferungen, mehr Lieferzonen und der Verlagerung von Parkraum in Parkhäuser soll die Verkehrssituation entschärft werden. Weiterhin schlägt die IHK Köln das Hamburger Modell von UPS auch für die Stadt Köln vor. Dabei werden Wechselbrücken an wichtige Verteilpunkte gestellt und von dort aus über den Tagesverlauf zu Fuß oder per Lastenfahrrad verteilt. Die IHK Köln unterstützt darüber hinaus das Mobilitätskonzept Köln 2025.



Anträge von Vollversammlungsmitgliedern

Auf Antrag eines Vollversammlungsmitglied sollten sich die Mitglieder der IHK-Gremien künftig verpflichten, keine Geschäftsbeziehungen zur IHK Köln einzugehen. Schon aus rechtlichen Gründen kann diesem Vorschlag nicht gefolgt werden, erläuterte IHK-Justiziar Frank Hemig. Er verwies außerdem auf die Compliance-Richtlinie für Ehren- und Hauptamt, die am 5. Dezember 2012 beschlossen wurde. Hierin wird geregelt, dass es keine unsachgemäße Bevorzugung von Ehrenamtsträgern geben darf. Damit dies ausgeschlossen ist, werden Aufträge durch die IHK Köln ausschließlich unter Beachtung des Vergaberechts erteilt. Dieses stellt durch seine Transparenz- und Neutralitätsforderungen sicher, dass es keinerlei Unregelmäßigkeiten gibt. Außerdem sind Mitglieder der Vollversammlung nicht stimmberechtigt, wenn sich aus dem Beschluss Vorteile oder Nachteile für sie selbst, ihre Firma oder Verwandte ergeben würden. Die Vergaberegeln der IHK Köln verbieten es gleichzeitig, ehrenamtlich Tätige von Auftragsvergaben auszuschließen. Dadurch wäre die vergabrechtliche Neutralitätsforderung nicht mehr gewahrt.

Ein weiterer Antrag betraf die Besetzung der DIHK-Fachausschüsse. Die Vollversammlung einigte sich darauf, dass künftig möglichst viele Vollversammlungsmitglieder in die DIHK-Fachausschüsse entsendet werden.



Bericht des Ombudsmannes

IHK-Hauptgeschäftsführer Ulf Reichardt berichtet turnusgemäß über die Tätigkeit des Ombudsmanns der IHK Köln, Rechtsanwalt Felix Weidenbach aus München. Er steht allen ehrenamtlich Tätigen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IHK Köln als Ansprechpartner zur Verfügung. In diesem Jahr hat der Ombudsmann fünf Hinweise entgegengenommen, die in allen Fällen qualifiziert beantwortet werden konnten.

