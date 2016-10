ONI Wärmetrafo GmbH aus Lindlar erhält Auszeichnung für ihr Engagement zur Integration von Flüchtlingen

Die ONI-Wärmetrafo GmbH aus Lindlar ist „Chancengeber des Jahres 2016“. Die IHK-Stiftung für Ausbildungsreife und Fachkräftesicherung ehrt damit das große Engagement des Unternehmens bei der Integration von Flüchtlingen. Die ONI-Wärmetrafo GmbH hat knapp eine Million Euro in ein ganzes Paket von Maßnahmen investiert. Unter anderem wurden Sprachkurse für 50 Flüchtlinge finanziert. Außerdem schuf das Unternehmen zehn zusätzliche Ausbildungsplätze speziell für Flüchtlinge und stellte eigens für diese Gruppe einen zusätzlichen Ausbilder ein. Darüber hinaus gibt es ein Mentoring-Programm, das die jungen Menschen unter anderem bei Behördengängen unterstützt.



„Viele Unternehmen in unserer Region engagieren sich bei der beruflichen Integration von Flüchtlingen. Das Engagement der ONI-Wärmetrafo GmbH ist dafür ein absolut herausragendes Beispiel“, sagte Dr. Werner Görg, IHK-Präsident und Vorsitzender des Stiftungsrates, bei der heutigen Preisverleihung in der Früh Lounge im Hotel Eden Früh am Dom.

Über Industrie- und Handelskammer zu Köln

Die IHK-Stiftung für Ausbildungsreife und Fachkräftesicherung spricht Menschen aus dem gesamten IHK-Bezirk an, zu dem neben Köln und Leverkusen der Oberbergische Kreis, der Rheinisch-Bergische und der Rhein-Erft- Kreis gehören. Ziel ist es insbesondere jungen Menschen mit erschwertem Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt den Weg in eine nachhaltige berufliche Integration zu ebnen sowie dem wachsenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Mit den Programmen „AusbildungsPerspektive Köln“ und „ArbeitsPerspektive Köln“ fokussiert die IHK-Stiftung aktuell auf die berufliche Integration jugendlicher und erwachsener Flüchtlinge in den regionalen Arbeitsmarkt. Neben der Umsetzung weiterer stiftungseigener Projekte, wie der „Sommerakademie“, dem „Mentoring-Programm“ und dem „Chancengeber des Jahres“ fördert die IHK-Stiftung auch Projekte und Initiativen mit entsprechenden Zielsetzungen. Mehr Informationen finden Sie unter www.ihk-stiftung-koeln.de

