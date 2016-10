Die Babyboomer und der Generationswechsel

Ein Drittel der Unternehmer in NRW ist älter als 55 Jahre. In dieser Lebensphase steht die Unternehmensübergabe an. Vielen wird deren Komplexität erst bewusst, wenn sie sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Nur 29 Prozent glauben beispielsweise zunächst, dass es eine familieninterne Lösung geben wird. Im Laufe des Übergabeprozesses bevorzugt dann fast die Hälfte aller Inhaber eher eine interne Lösung. Das ergab eine Studie der TNS Emnid im Auftrag der Industrie und Handelskammern (IHK) in NRW. Insgesamt wurden mit über 1.000 Unternehmern ab 55 Jahren ausführliche Telefoninterviews zum Nachfolgegeschehen geführt.



Auch über die Dauer des gesamten Übergabeprozesses hatte fast die Hälfte der Befragten keine Vorstellung. Ein weiteres Indiz, dass die Komplexität des Stabwechsels nur schwer zu erfassen ist. Dabei ist eine frühzeitige gute Vorbereitung ein Schlüssel zum Erfolg. Allerdings zeigt die Studie, dass sich nur weniger als die Hälfte der Unternehmer zu Beginn des Nachfolgeprozesses gut oder gar sehr gut vorbereitet fühlten.



Nicht alle Unternehmen werden in die nächste Generation überführt. Das liegt oft an der mangelnden wirtschaftlichen Zukunftsperspektive des Unternehmens oder der Branche. Fünf Prozent der Unternehmer aus Industriebetrieben gehen von einer Stilllegung aus, im Handel sind es zwölf Prozent und in der Dienstleistungsbranche zehn Prozent. Die Studie zeigt auch, dass viele Unternehmer sich schwer damit tun, endgültig Abschied von ihrer Firma zu nehmen, die ihnen als Lebenswerk ans Herz gewachsen ist.





