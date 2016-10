Gutes Wetter - gute Laune

Viel Sonne hat in den vergangenen Wochen Südthüringen verwöhnt. Auf diese Weise hat die Binnennachfrage weiteren Schwung erhalten. In der Industrie, im Einzelhandel und im Baugewerbe hat sich die Stimmung verbessert. Das sind erste Ergebnisse der Konjunkturumfrage Herbst 2016, die die Industrie- und Handelskammer Südthüringen (IHK) kürzlich unter ihren Mitgliedsunternehmen durchgeführt hat.



Der Konjunkturklimaindikator, mit dem die IHK Südthüringen die Lage- und Erwartungseinschätzungen der Unternehmen in einem Wert zusammenfasst, steigt erneut um einen Punkt und erreicht nun 116,0 Punkte auf der 200 Punkte umfassenden Skala. Gegenwärtig bewerten 43 Prozent der Unternehmen ihre Lage als gut und weitere 45 Prozent als saisonüblich bzw. befriedigend. Für die kommenden Monate erwarten 17 Prozent der Unternehmen noch bessere Geschäfte, weitere 69 Prozent hingegen keine Veränderung der aktuellen Lage.



„Bereits seit vielen Monaten ist die Binnennachfrage der Hauptwachstumstreiber. Im Handel ist die Konsumfreude der Verbraucher schon lange spürbar. Das gute Wetter der letzten Wochen hat außerdem die Bautätigkeit im Freien erleichtert. Zusammen mit einer guten Auftragslage hebt das die Stimmung. Die Industrie findet ebenfalls weiteres Wachstumspotenzial. Wir erwarten daher auch weiterhin ein kräftiges Wirtschaftswachstum", erklärt Dr. Ralf Pieterwas, Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen.



Die IHK Südthüringen wertet ihre Umfrageergebnisse derzeit aus. Detaillierte Daten werden am 14. Oktober 2016 veröffentlicht und sind dann auf der Homepage der IHK Südthüringen abrufbar.

