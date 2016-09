Erste Fachkonferenz praxisnahe Berufsorientierung in Südthüringen mit großer Resonanz

Am 29.09.2016 fand in der Industrie- und Handelskammer Südthüringen die erste „Fachkonferenz praxisnahe Berufsorientierung in Südthüringen“ mit insgesamt 91 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Schulen aller Schularten, Bildungsträgern, Firmenausbildungsverbünden, Unternehmen, der Agentur für Arbeit Suhl, der Handwerkskammer Südthüringen (HWK), der IHK Südthüringen, der Universität Jena und des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport statt.



In seiner Eröffnungsrede verdeutlichte Dr. Ralf Pieterwas, Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen, die ersten Ergebnisse nach einem Jahr intensiver Arbeit an den Schulen der Region zur praxisnahen Berufsorientierung unter den neuen Bedingungen der aktuellen Schulförderrichtlinie. Trotz intensiver, unbürokratischer und kreativer Zusammenarbeit aller Netzwerkpartner der unterschiedlichen Berufsorientierungsmaßnahmen, ist die Qualität und auch die Intensität der Arbeit mit den Schülern und Schülerinnen zur Unterstützung der Berufsfelderkundung, Berufsfelderprobung und der Betriebspraktika im Vergleich zu „Berufsstart plus“ der letzten Jahre noch nicht erreicht. Das unterstrich auch der Hauptgeschäftsführer der HWK Südthüringen, Peter Hoffmann, und ließ in seinem Grußwort die Historie der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit Revue passieren. Beide Redner hoben die Bereitschaft der Kammern zur weiteren Unterstützung der Netzwerkstrukturen der Berufsorientierung in Südthüringen hervor. Sie forderten zugleich mit Nachdruck weitere Richtlinienkonkretisierungen bezüglich der durchgängigen Begleitung und Evaluation der Ergebnisse der Zusammenarbeit mit den Schülern durch externe Partner bis zur Schnittstelle der Übergabe der Ergebnisse der praxisnahen Berufsorientierung an die Berufsberater der Agenturen für Arbeit. Diese Schnittstelle bleibt mit der neuen Schulförderrichtlinie bisher leider auf der Strecke.



Der Vertreter des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport, Thomas Hess, sagte in diesen wichtigen inhaltlichen Bereichen Gesprächsbereitschaft zu und hob gleichzeitig die bisherige sehr gute Zusammenarbeit mit den Akteuren in Südthüringen hervor. Darüber hinaus wurde die bisherige Arbeit mit dem Berufswahlpass als einem wichtigen und vor allem individualisierten Instrument der Arbeit mit den Schülern hervorgehoben und für die Zukunft wieder eingefordert. Im Ergebnis der Fachkonferenz denken die IHK Südthüringen und die HWK Südthüringen gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Suhl an eine aktive Unterstützung der Schulen bei der flächendeckenden Arbeit mit dem Berufswahlpass.



Das Impulsreferat von Carolin Kunert, Bundesinstitut für Berufsbildung, stellte die praxisnahe Berufsorientierung in einen bundesweiten Kontext und ordnete die einzelnen Instrumente des Gesamtprozesses auch theoretisch ein. Dabei wurde deutlich, dass das Netzwerk der Berufsorientierungsakteure in Südthüringen Vorreiter bei der Umsetzung ist. Dieses Faustpfand ist eine wesentliche Säule bei der Fachkräfteentwicklung unserer Region und darf nicht geschwächt werden oder gar verloren gehen. Das unterstrichen für das Südthüringer Netzwerk mit konkreten Zahlen und fachlichen Ergebnissen auch Angelika Knötig, Agentur für Arbeit Suhl, und Peggy Greiser, Beiratsmitglied des Netzwerkes Berufsorientierung.



Diese Botschaft wurde im weiteren Verlauf der Veranstaltung in allen drei Workshops betont. Die Diskussionen und Vorschläge reichten u.a. von der Verbesserung des individuellen Feedbacks für die Schüler und Eltern, über die Erweiterung der zeitlichen Möglichkeiten für die Beratungslehrer bis zu der Forderung der Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten der Übergangskoordinatoren und der Breite der Praktikumsmöglichkeiten.



Das eindrucksvollste Ergebnis der „Fachkonferenz praxisnahe Berufsorientierung in Südthüringen“ ist die große Bereitschaft aller Akteure, insbesondere auch der Schulen aller Schularten, zur weiteren intensiven und ergebnisorientierten Zusammenarbeit, auch unter aktuell schwierigeren Bedingungen als in der Vergangenheit. Das gefestigte und gelebte Bewusstsein, dass die Berufsorientierung für die Zukunft der Jugendlichen in und mit unserer Region den Fachkräftenachwuchs sichert, ist die Basis für die weiteren gemeinsamen Aktivitäten.

