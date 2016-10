Unterricht für Lehrer

Die Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg möchten Lehrerinnen und Lehrer auf die Anforderungen im neuen Schulfach „Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung“ sowie auf die künftige „Leitperspektive Berufsorientierung“ vorbereiten. Die IHK Südlicher Oberrhein bietet dazu für Bogy-Beauftragte aller Gymnasien am 14. November in Offenburg ein kostenloses Seminar an.



Schwerpunkt der eintägigen Lehrerfortbildung ist der Aufbau eines stufenübergreifenden „Fahrplans Berufsorientierung“ sowie die Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Konzepte an den Schulen. Auch praktische Hilfen für die Umsetzung der unterrichtsbegleitenden Berufsorientierung werden vermittelt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, welche Bestandteile eine praxisnahe Berufs- und Studienorientierung umfassen sollte und wie ein entsprechendes Konzept im Schulalltag unter Einbeziehung regionaler Gegebenheiten implementiert werden kann.



Das Seminar findet am Montag, 14. November, von 9 bis zirka 17 Uhr im IHK-BildungsZentrum Südlicher Oberrhein, Am Unteren Mühlbach 34, in Offenburg statt. Die Gesamtkosten der Veranstaltung übernimmt die IHK Südlicher Oberrhein. Fahrtkosten können ebenfalls abgerechnet werden. Weitere Informationen und Anmeldung bis 6. November bei Andreas Klöble unter der Telefonnummer 0761/3858-127 oder per E-Mail an die Adresse andreas.kloeble@freiburg.ihk.de.

