Motivation durch Praxis

Das Bildungssystem in Deutschland: Bildungsorte, Lernwelten, Kulturhoheiten. Selbst für Personen, die alle fünf Stufen dieses Systems durchlaufen sind, ist es nicht einfach, selbiges zu erläutern. Wie schwer muss es dann erst für junge Flüchtlinge sein, das Bildungssystem zu verstehen, um sich dann in dieses Gebilde zu integrieren? Helfen soll ein Förderprogramm. „ProBeruf für Flüchtlinge“ wird auch von der IHK Südlicher Oberrhein unterstützt.



Die Jungen und Mädchen kommen aus Syrien, Afghanistan, dem Iran oder dem Irak. Sie sind zwischen 15 und 19 Jahre alt und seit ein bis zwei Jahren in Deutschland. Manche leben in einer eigenen Wohnung, manche im Flüchtlingsheim. Viele sind ganz allein hierhergekommen. Nun besuchen die 30 Jugendlichen in Freiburg die VABO-Klassen (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse) an der Albert Schweizer Werkrealschule, der Wenzinger-Realschule und der Walther Rathenau Gewerbeschule. Mit dem Förderprogramm „ProBeruf für Flüchtlinge“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung können sie zwei Wochen lang beim Internationalen Bund (IB) Freiburg und der IHK Südlicher Oberrhein in verschiedene Berufsfelder hineinschnuppern: Farbe und Raumgestaltung sowie Kraftfahrzeugtechnik beim IB, Mechatronik, Metalltechnik, Elektrotechnik, IT und EDV, Mediengestaltung sowie die kaufmännischen Berufe bei der IHK. Die jungen Leute erhalten nicht nur Informationen über Ausbildungs- und Weiterbildungswege in diesen Berufen - ganz praktisch können sie sich in verschiedenen berufstypischen Aufgaben probieren.



Das IHK-BildungsZentrum mit Hauptsitz in Offenburg und einem weiteren Standort in Freiburg bietet zusammen mit dem Internationalen Bund als Projektpartner in den Werkstätten und technisch ausgestatteten Schulungsräumen ideale Möglichkeiten für die praktische Berufsorientierung. „Einen erschöpfenden Einblick in die verschiedenen Berufsfelder erhalten die Jungen und Mädchen in den 14 Tagen natürlich nicht“, sagt Horst Fraas, Bereichsleiter beim IHK-BildungsZentrum. „Aber darum geht es auch nicht. Vielmehr möchten wir ihnen unser Bildungssystem mit seinen unzähligen Möglichkeiten näherbringen.“ Fakt Nummer eins bei der Wissensvermittlung: das Erlernen der deutschen Sprache ist entscheidend. Fraas: „Nur fundierte Deutschkenntnisse führen zu einem guten Bildungsabschluss und damit zum beruflichen Weiterkommen in Ausbildung oder Studium.“



Das Sprachniveau der Flüchtlinge ist so unterschiedlich wie die Jungen und Mädchen selbst. „Drei oder vier der 30 jungen Leute sind sehr gut. Mit ein bisschen Anstrengung könnten sie es zum Abitur schaffen“, stellt Fraas anerkennend fest. Andere seien zwar lernwillig, doch steckten sie auf einem umgangssprachlichen Niveau fest. Hier brauche es noch etwas Antrieb. „Letztendlich stehen die Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt in Konkurrenz zu den deutschen Arbeitssuchenden. Da reicht die Umgangssprache eben nicht aus“, weiß der Experte.



Ansporn kann da ein Ausflug in die praktische Arbeitswelt sein. „Mir gefällt das Ausprobieren der verschiedenen Berufe sehr gut“, sagt Pa Sawaneh. Vor knapp zwei Jahren ist der 19-Jährige allein aus Gambia gekommen. Deutsch spricht er zwar, doch fühlt er sich mit der englischen Sprache wohler. „Ich finde diesen Ausflug in die Praxis sehr motivierend.“ Die Elektrotechnik hat es ihm angetan. Der 18-jährige Kemo nickt zustimmend. Auch er ist aus Gambia, seit einem Jahr ist er in Freiburg. Kemo grinst und sagt auf Englisch: „Ich verstehe die Technik sehr gut und sehr schnell. Da gibt es keine Sprachschwierigkeiten.“ Die elektrotechnischen Aufgaben im IHK-BildungsZentrum und die Arbeit an den Computern gefallen ihm. Das könnte er sich auch für seinen beruflichen Weg vorstellen. „In Gambia war ich Schüler“, berichtet er über seinen bisherigen Ausbildungsweg.



Zabi aus Afghanistan weiß, was er will. „Ich möchte eine kaufmännische Ausbildung machen.“ In seiner Heimat war der 18-Jährige Schuhverkäufer. Seit anderthalb Jahren ist er in Freiburg. Er spricht langsam, aber gut deutsch.



Am Ende des zweiwöchigen Projekts erhalten die 30 jungen Leute neben Teilnahmebescheinigungen in Feedback-Gesprächen Rückmeldungen über ihre Stärken, Potentiale und Entwicklungsmöglichkeiten. Bei den Gesprächen sind stets auch Eltern oder Begleiter und Betreuer sowie die Klassenlehrer dabei. Horst Fraas: „Einige der Flüchtlinge haben im Rahmen des Förderprogramms ein Berufsfeld gefunden, das ihnen liegt und das ihnen Spaß macht. Vielleicht kann das der Reiz sein, die Hürde des Sprachenlernens zu überwinden.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren