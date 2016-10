Aus dem Freiburger Gründertag werden die Freiburger Gründertage. Vom 14. bis 17. November erhalten Gründungswillige und junge Unternehmen kostenlos wertvolle Tipps rund um ihr Gründungsvorhaben und Wissenswertes für ein besseres Wachstum. Unter dem Motto „gründen - durchstarten - nachfolgen“ gibt es das Rüstzeug für eine positive Unternehmensentwicklung. Anmeldungen sind ab sofort möglich.



Los geht es mit einer Auftaktveranstaltung am Montag, 14. November, um 17 Uhr im Historischen Kaufhaus in Freiburg. An den folgenden Tagen, bis 17. November, stehen unterschiedliche Themen wie „Gründung im Nebenerwerb“, „Chance Unternehmensnachfolge“, „Innovation“, „Frauen in der Gründung“ und „Finanzierung“ im Fokus. Insgesamt mehr als 30 kostenfreie Fachvorträge, Gesprächsrunden und Workshops gibt es zu den fünf verschiedenen Schwerpunkten - von der Frage der Krankenversicherung für Selbständige im Nebenerwerb bis zur Hilfestellung beim Kreditgespräch. Dazu kommen zahlreiche Austauschmöglichkeiten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ehemalige Freiburger Gründer wie Stefan Linder von „Stefans Käsekuchen“ oder Rudolf Plüddemann von „Rückgrat“ verraten ihre Erfolgsstory. „Die Freiburger Gründertage bieten den Gründerinnen und Gründern nicht nur viel Wissen. Sie können auch untereinander ins Gespräch kommen und sich intensiv austauschen“, sagt Christina Gehri, stellvertretende Leiterin des Geschäftsbereichs Existenzgründung und Unternehmensförderung bei der IHK Südlicher Oberrhein über das Konzept.



Neben der IHK Südlicher Oberrhein sind die Handwerkskammer Freiburg, die Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau, die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, die Volksbank Freiburg und die Wirtschaftsförderung Region Freiburg die Initiatoren der Freiburger Gründertage. 2016 werden sie außerdem von der Krankenkasse IKK unterstützt. Die Freiburger Gründertage fanden 14mal unter dem Namen Freiburger Gründertag im Zweijahresrhythmus statt. Gehri: „Durch das neue Format mit vier Tagen und fünf Themenschwerpunkten haben die Interessierten jetzt die Möglichkeit, sich ihr ganz individuelles und spezifisches Programm zusammenzustellen.“



Kostenlose Anmeldungen zu allen Terminen der Freiburger Gründertage vom 14. bis 17. November an verschiedenen Orten in Freiburg sind ab sofort über die Homepage www.freiburger-gruendertage.de möglich. Unter dieser Adresse gibt es auch Details zum Programm und zu den Veranstaltungsorten.

