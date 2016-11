Erbschaftssteuerreform: Änderungen für Unternehmer

Nach langem Ringen ist im Streit um die Erbschaftsteuerreform vor wenigen Wochen eine Einigung erzielt worden. Die Neuregelungen treten rückwirkend zum 1. Juli in Kraft. Jedoch bringt das Gesetz für eigentümer- und familiengeführte Betriebe sowie ihre Nachfolger nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch Herausforderungen und stärkere steuerliche Belastungen. Die kostenfreie IHK-Veranstaltung „Erbschaftsteuerreform 2016“ am 16. November in Lahr gibt einen ersten Überblick.



„Die Reform des Erbschaftsteuergesetzes wird bei erbschaft- und schenkungsteuerlichen Übertragungen von betrieblichem Vermögen zu gravierenden Änderungen und teilweise deutlichen Verschärfungen führen“, weiß Ralf Coan, Steuerberater bei der Badische Treuhand Gesellschaft, Lahr. Zusammen mit seinem Kollegen Wolfgang Teufel wird er in Lahr auf verschiedene Aspekte eingehen. Coan und Teufel werden beispielsweise die Änderungen zum Verwaltungsvermögen ansprechen. Coan: „Bedeutsam ist unter anderem, dass Verwaltungsvermögen von mehr als zehn Prozent zukünftig nicht mehr an der Verschonung teilnimmt. Im alten Recht war das Verwaltungsvermögen – unter Einhaltung von kritischen Grenzen – zu 100 beziehungsweise zu 85 Prozent mitverschont.“ Auch das Thema „Lohnsummenklausel für Erben kleinerer Unternehmen“ wird angesprochen. „Kleine Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern blieben in der Vergangenheit ausgenommen, die sogenannte Lohnsummenklausel einhalten zu müssen. Im neuen Recht fallen nunmehr bereits Unternehmen mit mehr als fünf Arbeitnehmern in den Geltungsbereich der Lohnsummenklausel“, erklärt Teufel. Das Fazit der Experten zur Erbschaftssteuerreform: Das neue Regelungssystem habe gegenüber den bisherigen Verschonungsregeln nochmals deutlich an Komplexität hinzugewonnen. „Insbesondere der neue Vermögensverwaltungstest wird in der Literatur als extrem kompliziert, intransparent sowie schwer verständlich getadelt und wirft bereits jetzt schon neue schwierige Rechtsfragen auf“, kritisiert Coan.



Über die neue Komplexität und Verschärfungen für mittelständische Unternehmen informiert die Veranstaltung „Erbschaftsteuerreform 2016“ am Mittwoch, 16. November, von 18 bis 19:30 Uhr in der Hauptgeschäftsstelle der IHK Südlicher Oberrhein in Lahr, Lotzbeckstraße 31. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldung bei Melanie Schwarzer unter der Telefonnummer 0761/3858-253 oder per E-Mail an die Adresse melanie.schwarzer@freiburg.ihk.de oder im Netz: www.suedlicher-oberrhein.ihk.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren