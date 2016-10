Der Fachkräftemangel ist der größte Risikofaktor

Die IHK Südlicher Oberrhein hat erneut mehr als 1.000 Unternehmen um Auskunft über ihre derzeitige Geschäftslage und ihre Einschätzung der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung gebeten. Die Ergebnisse der Konjunkturumfrage Herbst 2016 präsentierte Präsident Dr. Steffen Auer im Rahmen einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag in Freiburg.



Trotz zahlreicher konjunktureller Störfeuer von der Staatskrise in der Türkei bis zum drohenden Brexit im Vereinigten Königreich: Die Unternehmen am Oberrhein bewerten die Geschäftslage äußerst positiv. Das Ergebnis ist zum zweiten Mal in Folge ein Spitzenwert von 50 Punkten. Den Grund dafür sieht Auer in zwei Komponenten: die hohe Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Industrie sowie die zunehmende Binnennachfrage. „Ich freue mich über jede Baustelle“, sagte der IHK-Präsident über wachsende Staatsausgaben. „Das ist gut für unsere Infrastruktur.“ Auch für die kommenden zwölf Monate rechnen 59 Prozent der Unternehmen mit einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung. Auer: „29 Prozent glauben gar an eine noch größere Dynamik, was fast gar nicht mehr möglich ist.“ Die Angaben zur aktuellen Geschäftslage und den zukünftigen Geschäftserwartungen werden zum IHK-Konjunkturklimaindex kombiniert. Aufgrund der im Vergleich zum Sommer etwas schlechteren Zukunftserwartungen gibt der Index zum Herbst 2016 zwei Punkte nach und befindet sich jetzt bei 132 Punkten. Zum Vergleich: zu Zeiten der europäischen Finanzkrise 2009 war er noch bis auf 72 Punkte abgestürzt.



Die Rückmeldungen aus den einzelnen Branchen sind ebenfalls überwiegend positiv. In der Industrie weist die Hälfte aller Unternehmen eine gute Geschäftslage vor. 38 Prozent der Industrieunternehmen planen mit höheren Inlandsinvestitionen in den kommenden zwölf Monaten, während nur 14 Prozent diese zurückfahren möchten. „Diese Inlandsinvestitionen sind wichtig, denn von ihnen profitieren wiederum andere Unternehmen“, bemerkte Auer. In der Dienstleistungsbranche verfügen 61 Prozent der Betriebe über eine gute Geschäftslage, nur sechs Prozent sind unzufrieden. Im Handel gibt es allerdings zum zweiten Mal in Folge kleinere Dämpfer: Im Vergleich zu seinem Allzeithoch von 55 Punkten zu Jahresbeginn hat der Index nun sieben Punkte verloren und findet sich bei 48 Punkten ein. Dennoch bewertet der IHK-Präsident die Lage als „äußerst positiv“, da der Konsum sowohl auf privater als auch auf staatlicher Seite gestiegen sei. „Und da ich selbst Großhändler bin, freut mich natürlich der gestiegene Umsatz dieser Gruppe“, fügte der Geschäftsführer von Schwarzwald-Eisen hinzu.



Weiteres Wachstum erlebt die Bauwirtschaft. Der baugewerbliche Umsatz am südlichen Oberrhein hat sich in den Jahren 2010 bis 2015 nominell um 37,4 Prozent erhöht. Die höchsten Wachstumsraten verzeichnet dabei der Gewerbliche Bau mit einem Plus von 55,4 Prozent, gefolgt vom Wohnungsbau mit 42,1 Prozent. Entsprechend ist die Stimmung in der Branche: Keines der befragten Unternehmen schätzt aktuell die eigene Geschäftslage als schlecht ein.



Ein gemischtes Bild ergibt sich in Hotellerie und Gastronomie: Zwar ist die Zufriedenheit mit der aktuellen Geschäftslage bei den meisten Betrieben groß - 60 Prozent bewerten ihre Geschäftslage als gut. In die Zukunft blicken viele trotzdem mit Sorge: 24 Prozent der Unternehmen rechnen mit einer Verschlechterung der Geschäfte in der nahen Zukunft. Auf die Frage, wie sich ihre Mitarbeiterzahl in den kommenden zwölf Monaten entwickeln wird, antworteten 27 Prozent, dass sie mit weniger Mitarbeitern rechnen, während nur zwei Prozent glauben, dass ihre Mitarbeiterzahl steigen wird. Auer: „Dabei dürfte der Fachkräftemangel der zentrale Erklärungsfaktor sein.“



Überhaupt sticht der Fachkräftemangel als Risikofaktor zunehmend heraus. Kontinuierlich ist der Anteil der Unternehmen, die ihn als Risiko für die eigene wirtschaftliche Entwicklung wahrnehmen, von 37 Prozent im Herbst 2014 auf jetzt 52 Prozent gestiegen. Der Anteil der Unternehmen aller Branchen, die offene Stellen derzeit nicht besetzen können, ist mit 45 Prozent deutlich höher als im Herbst 2014, als es nur 30 Prozent waren. Ablesen lässt sich dies auch an der Zahl der offenen Stellen, die der Bundesagentur für Arbeit gemeldet werden. Hier zählte man im August dieses Jahres 8.220 offene Stellen im Kammerbezirk südlicher Oberrhein und damit fast doppelt so viele wie vor sechs Jahren. Am härtesten trifft der Fachkräftemangel das Hotel- und Gastgewerbe. 73 Prozent der Betriebe geben hier an, keine geeignete Fachkraft finden zu können. Auch in der Bauwirtschaft ist der entsprechende Anteil mit 65 Prozent sehr hoch. „Immer weniger Menschen wollen im Freien oder am Wochenende arbeiten“, nannte Auer Gründe für die Zahlen. Seine Prognose: „Der Fachkräftemangel wird langfristig die Kosten in allen Bereichen hochtreiben.“



Befragt danach, bei welchen Qualifikationstypen die Stellen nicht besetzt werden können, zeigt sich erneut, dass es für die Unternehmen aktuell schwieriger ist, beruflich qualifizierte Fachkräfte zu finden als Hochschulabsolventen. Dabei ist die Nachfrage nach Absolventen einer dualen Berufsausbildung in allen Branchen ähnlich hoch (48 bis 56 Prozent), bei den Hochschulabsolventen variiert der Bedarf und liegt bei Industrieunternehmen bei 47 Prozent, in Bauwirtschaft, Hotel- und Gastgewerbe sowie im Handel hingegen zwischen 16 und 24 Prozent. Und auch ungelernte Kräfte fehlen: Das geben im Handel rund 30 Prozent, im Hotel- und Gastgewerbe sogar 44 Prozent an.



Eine Chance, um Fachkräfte zu gewinnen beziehungsweise zu halten, sieht Andreas Kempff, Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Oberrhein, in der Einführung der Flexi-Rente. So können Menschen im Rentenalter, die weiterhin arbeiten wollen, künftig ihre Altersbezüge erhöhen, wenn sie freiwillig den Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung um ihren Arbeitnehmeranteil aufstocken. Außerdem soll für zunächst fünf Jahre der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung wegfallen, den Arbeitgeber zahlen müssen, obwohl Rentner keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld haben. Kempffs Einschätzung zum Rentensystem an sich: „Ich bin sicher, dass die Politik in den kommenden Monaten eine weitere Arbeitszeitverlängerung im Alter verkünden wird.“ Auer fügte hinzu: „Das Rentensystem kann eben nur überleben, wenn genug Menschen einzahlen. Da erwarte ich mehr von der Politik als ein Abwarten. Wir müssen offen darüber reden, wie das Problem zu lösen ist.“



Die Herausforderung der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt scheint hingegen Fahrt aufzunehmen: Rund 20 Prozent der Unternehmen beschäftigt oder hat bereits Flüchtlinge beschäftigt, weitere zehn Prozent beabsichtigen dies in naher Zukunft. Dabei unterscheiden sich auch hier die Branchen entsprechend ihres Anforderungsprofils an die Arbeitskräfte sehr stark voneinander. Vor allem das Hotel- und Gastgewerbe zeigt sich sehr interessiert daran, Flüchtlinge als Mitarbeiter zu gewinnen. Mehr als 40 Prozent der Betriebe der Branche beschäftigen aktuell Flüchtlinge oder haben dies in den vergangenen zwei Jahren getan. Weitere 15 Prozent möchten dies in den kommenden zwei Jahren in Angriff nehmen. Damit liegt die Branche mit deutlichem Abstand vor den anderen Wirtschaftszweigen.



IHK-Präsident Steffen Auer ging abschließend noch auf ein Thema ein, dass neben dem Fachkräftemangel und der Digitalisierung den Unternehmerinnen und Unternehmern der Region Sorge bereitet: „Durch die wachsende Bürokratisierung ist die Komplexität unserer Arbeit als Mittelständler enorm angestiegen.“ Er berichtete von der landespolitischen Exkursion der Vollversammlung der IHK Südlicher Oberrhein Mitte Oktober nach Stuttgart, wo die Gruppe mit der Wirtschafts- und der Finanzministerin sowie mehreren Sprechern der verschiedenen Landtagsfraktionen unter anderem das Thema der Bürokratisierung diskutiert hatte. „Auf Seiten der Politiker war da eine gewisse Ohnmacht zu spüren“, bedauerte der IHK-Präsident. Ein konkretes Beispiel aus dem Bereich Brandschutz nannte Toni F. Schlegel, Geschäftsführer der Freiburger Schlegel Gastronomie. Die hohen Anforderungen hatten in seinem Fall zum Scheitern eines Projekts geführt - trotz bereits bewilligter Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro. „Ich wollte das Hotel Luisenhöhe sanieren, doch die Brandschutz-Anforderungen des Landratsamts waren zu hoch.“ Etwa ein bis zwei Millionen Euro Mehrkosten wären auf ihn zugekommen. „Wir geben im öffentlichen und gewerblichen Bereich zehn bis 15 Prozent der Bausumme für den Brandschutz aus“, kritisierte er, „das sind 20 bis 30 Milliarden Euro im Jahr deutschlandweit.“ Oft steigere es sich bei den Vorgaben



ins Absurde. Auer: „Deshalb fordern wir von der Politik, hier etwas zu tun.“ Der IHK-Hauptgeschäfts-führer ergänzte: „Die vielen Gesetze machen die Planbarkeit von Projekten für den Mittelstand schwierig, da aufgrund der Komplexität der Regelungen die Übersicht fehlt und auch die Kosten nicht mehr überschaubar sind.“ In Sachen Bürokratieabbau will sich die IHK Südlicher Oberrhein verstärkt einsetzen, damit es zu Verbesserungen kommt. Auers Plan: „Wir werden die negativen Erfahrungen unserer Mitglieder sammeln und nach Stuttgart schicken. Absurde Beispiele gibt es genug.“



Der vollständige Konjunkturbericht mit detaillierten Angaben zu den einzelnen Branchen steht auf der Homepage der IHK Südlicher Oberrhein unter der Adresse www.suedlicher-oberrhein.ihk.de im Bereich „Standort Südlicher Oberrhein“ - „Konjunktur, Zahlen Fakten“ - „Konjunktur“ zum Download bereit.

