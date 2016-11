Weigand Transporte erhält Niedersächsischen Wirtschaftspreis

Um die Verdienste von Unternehmen aus dem Mittelstand und dem Handwerk besonders zu würdigen, haben Ministerpräsident Stephan Weil und Wirtschaftsminister Olaf Lies am 21.November in Hannover zum zweiten Mal den Niedersächsischen Wirtschaftspreis „Mittelstand“ und „Handwerk“ verliehen.



Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr mittelständische Unternehmen, denen eine langjährige Mitarbeiterbindung am Herzen liegt und die dafür besondere Konzepte und Maßnahmen umgesetzt haben. Eine Jury, die sich aus Vertretern des Niedersächsischen Industrie- und Handelskammertags, der Unternehmensverbände Handwerk, der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen, der IHK-AG Hannover-Braunschweig, der Unternehmerverbände Niedersachsen sowie der Demografie-Agentur und des Deutschen Gewerkschaftsbundes zusammen setzte, hat unter dem Vorsitz von Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Behrens aus den Bewerbungen jeweils drei Nominierte ausgewählt.



In der Kategorie Mittelstand ging der Wirtschaftspreis an die Weigand-Transporte GmbH aus Lengenbostel-Sittensen. Das Unternehmen überzeugte mit seinem umfangreichen aber gleichwohl für jeden Mitarbeiter individuellen Fortbildungs- und Unternehmenskonzept. Die Jury war besonders beeindruckt von der Corporate Identity des Unternehmens. So begrüßen sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „Faust auf Faust“, man spricht von sich als „Weigander“ und in der Firmenzentrale gibt es eine Tafel, auf der langjährige Firmenangehörige genannt werden. Dazu kommt der „Weigand-Award“, der von der Firma an die eigenen Fahrer vergeben und auch sichtbar an den Fahrzeugen angebracht wird. Auch die Gesundheit der Fahrer liegt dem Unternehmen besonders am Herzen. Deshalb hat Weigand gemeinsam mit einem Sporttherapeuten eigens ein tägliches Fitnessprogramm („Fit auf Achse“) speziell für die Berufskraftfahrer ausgearbeitet, welches in den LKW-Fahrerkabinen durchgeführt werden kann.



Alle Preisträger haben eine Urkunde, einen Glaspreis und einen Kurzfilm über das Unternehmen erhalten. Die Filme können eingesehen werden unter www.mw.niedersachsen.de/aktuelles/veranstaltungen/niedersächsischer -wirtschaftspreis-mittelstand-handwerk-142435.html



Die Bewerbungsbedingungen für den Niedersächsischen Wirtschaftspreis 2017 werden im Frühjahr bekannt gegeben.



Weitere Informationen: www.mw.niedersachsen.de

