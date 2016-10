Der neue IHK-Ausbildungskalender 2017 ist da

Die Industrie- und Handelskammer Stade bietet auch für das kommende Jahr einen Ausbildungskalender im DIN-A2-Format an. In der Neuauflage des kostenlosen Kalenders finden Betriebe zahlreiche Termine zu Prüfungen, Seminaren für Azubis und Ausbilder und weitere wichtige Informationen übersichtlich zusammengestellt. Insbesondere Unternehmen, die zum ersten Mal ausbilden, können so alle wichtigen Daten und Fristen leicht im Blick behalten.

Neben einer gedruckten Version wird der Kalender auch digital als pdf- und iCal-Datei angeboten. Der Direktimport der iCal-Datei in den eigenen elektronischen Kalender, zum Beispiel in Outlook, ist problemlos möglich.

Beide Kalenderdateien stehen auf der Homepage der IHK Stade zum Download bereit: www.stade.ihk24.de/ausbildungskalender. Die Printversion des Kalenders ist ab sofort beim IHK-Servicecenter erhältlich.



Weitere Informationen/Bestellung: IHK-Servicecenter, Tel.: 04141/524-0, Fax: 04141/524-111, E-Mail: bildung@stade.ihk.de

