Agentur-Kompass: Interessierte Firmen gesucht

Auf vielfache Anregung hin erstellt die Industrie- und Handelskammer Siegen (IHK) derzeit gemeinsam mit den Werbeagenturen aus Siegen-Wittgenstein und Olpe den vierten „Agentur-Kompass“, eine Publikation, in der sich diese Firmen mit ihren Ideen und ihrem Leistungsspektrum präsentieren können. Die Broschüre soll Unternehmen der Region zeigen, dass es schon vor ihrer Haustür viele kreative Köpfe gibt und heute niemand mehr in Düsseldorf, Köln oder Hamburg nach Werbeagenturen suchen muss. Die neue Schrift orientiert sich an den in den Jahren 2011, 2013 und 2015 erschienenen Auflagen (www.agenturkompass.info). Idee wie Konzeption möchte die IHK in enger Kooperation mit interessierten Werbeagenturen aus der Region weiterentwickeln. Die Druck- und Versandkosten werden auf alle Beteiligten umgelegt. Nähere Informationen sind bei der IHK-Pressereferentin Tanja Bauschert (Tel.: 0271 / 3302-317 oder E-Mail: tanja.bauschert@siegen.ihk.de) erhältlich. Die IHK bittet interessierte Firmen, sich kurzfristig zu melden. Ein erstes Treffen zwecks Planung ist für den 16. Januar um 14 Uhr in der IHK Siegen vorgesehen. Alle Werbeagenturen sind dort herzlich willkommen.

