Auszeichnung für die besten Stuttgarter IHK-Prüflinge

Für ihre hervorragenden Leistungen ehrt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart am kommenden Montag, 17. Oktober, 147 Absolventen von IHK-Prüfungen des Jahres 2015/2016. Der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer Bernd Engelhardt überreicht den erfolgreichen Prüflingen Urkunden und Sachpreise. Die IHK Region Stuttgart würdigt damit die Spitzenleistung von 123 Auszubildenden aus Stuttgarter Betrieben, die ihre Ausbildung mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen haben.



Außerdem werden die besten 24 Stuttgarter Absolventen der Aufstiegsweiterbildungen ausgezeichnet. Sie haben sich beispielsweise zum Industriemeister Fachrichtung Gießerei, zum Meister für Schutz und Sicherheit, zur Bilanzbuchhalterin, zur Tourismusfachwirtin und zum KFZ-Servicetechniker qualifiziert. Im Rahmen der Feierstunde vergibt die Jubiläumsstiftung der IHK Region Stuttgart zudem drei Stipendien für einen Auslandsaufenthalt an leistungsstarke Auszubildende.



„Unter die Besten der Besten zu kommen, erfordert viel Ausdauer, Elan und Biss von den Prüflingen – das verdient unsere Anerkennung“, sagt Engelhardt. Gleichzeitig dankt er den Betrieben und ihren Ausbildern sowie Berufsschullehrern und Angehörigen, deren Unterstützung die duale Ausbildung in der Region erfolgreich macht.



Insgesamt absolvierten rund 3.400 Auszubildende in technischen und kaufmännischen Berufen aus Stuttgarter Unternehmen die Sommer- und Winterprüfungen im vergangenen Ausbildungsjahr. 323 Auszubildende erzielten dabei die Note „gut“ und erhalten ebenfalls eine Urkunde und einen Sachpreis.



„Mit Blick auf den Fachkräftemangel zahlen sich für die Betriebe Investitionen in Aus- und Weiterbildung langfristig und nachhaltig aus“, sagt Engelhardt. Allein im Jahr 2016 fehlen laut IHK in der Region Stuttgart rund 63.000 betrieblich qualifizierte Fachkräfte. Häufig finden Betriebe jedoch keine oder zu wenig geeignete Auszubildende. Die aktuelle IHK-Ausbildungsumfrage zeigt, dass Unternehmen darum versuchen durch Praktikumsplätze, verbessertes Ausbildungsmarketing und Kooperationen mit Schulen und Hochschulen Bewerber anzulocken. Für leistungsschwächere Jugendliche weiten die Betriebe ihr Unterstützungsangebot deutlich aus, etwa durch Nachhilfe im eigenen Unternehmen. Bereits jetzt sind in der IHK-Lehrstellenbörse mehr als 1.400 freie Lehrstellen in der Region Stuttgart für den Ausbildungsstart im Herbst 2017 ausgeschrieben. Diese Angebote sind unter www.ihk-lehrstellenboerse.de abrufbar.



Nach einer Berufsausbildung gibt es zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten für das berufliche Fortkommen. Die IHK prüft aktuell in 28 verschiedenen Fortbildungsprofilen. Rund 1.500 Teilnehmer haben einen dieser IHK-Abschlüsse im vergangenen Jahr gemeistert. „Ihnen eröffnen sich dadurch viel-versprechende Perspektiven für eine Fach- oder Führungslaufbahn“, so Engelhardt.



Die besten Auszubildenden auf baden-württembergischer Landesebene und auf Bundesebene werden im November und Dezember 2016 bekanntgegeben und ausgezeichnet.



Die Preisträgerfeier findet statt am 17. Oktober 2016 um 18:00 Uhr in der IHK Region Stuttgart, Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart. Die Kontaktdaten der Preisträger können bei der Pressestelle der IHK Region Stuttgart erfragt werden, Tel. 0711 2005-1322.

