Für die Kinder der Kita „Freche Früchtchen“ aus Saarmund kam die erste Weihnachtsüberraschung in diesem Jahr schon Anfang Dezember. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam und das Autohaus Köhler aus Potsdam haben heute eine IHK-Experimentierkiste an die Kita übergeben. Sponsor Marcus Köhler, Kaufmännischer Leiter des Autohaus Köhler, kam eigens dazu in die Kita und übergab Leiterin Christiane Alisch und den Kindern auf dem Weihnachtsfest der Kita das Überraschungspaket, das auch gleich ausgepackt wurde.



„Wie funktioniert die Welt?“ - Unter diesem Titel hat Dr. Axel Werner, Kurator des Extaviums Potsdam, gemeinsam mit dem MOSAIK-Verlag ein Wissens- und Experimentierbuch für Kinder und Jugendliche „mit 30 garantiert funktionierenden Experimenten“ geschrieben. Das aus zwei Teilen bestehende Buch ist Bestandteil der „Experimentier-Kiste“, die von der IHK Potsdam gemeinsam mit der Bürgerstiftung Potsdam, dem „Mitmach-Museum“ Extavium sowie dem Berufsbildungswerk Oberlinhaus für Schulen und Kindertagesstätten entwickelt wurde.



Mit der „IHK-Experimentierkiste“ wollen die Initiatoren das naturwissenschaftliche Interesse bei Kindern fördern. Physikalische und mathematische Experimente sollen Kinder begeistern und die Lust am Lernen entwickeln. Hergestellt werden die Kisten von Jugendlichen des BBW-Oberlinhauses im Rahmen ihrer Berufsausbildung. Das Experimentier-Equipment ist von „Extavium“, dem wissenschaftlichen Mitmach-Museum in Potsdam, ausgewählt worden. Gespendet werden die Kisten von regionalen Unternehmen oder Bürgern.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren