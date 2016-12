Über 100 Stipendien für den Fachkräftenachwuchs

„Das Deutschlandstipendium ist für uns eine ideale Chance, den Fachkräftenachwuchs für die regionale Wirtschaft zu fördern“, so Wolfgang Spieß, Geschäftsführer Bildung der IHK Potsdam zur Begrüßung der insgesamt 22 neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten heute in der IHK Potsdam. Neben der finanziellen Förderung können die Studierenden an einem individuellen Programm teilnehmen, dessen Kern die Vernetzung mit den IHK-Mitgliedsunternehmen ist. Dies kann beispielsweise in ein Praktikum, Werkstudentenjob oder in die Betreuung von Abschlussarbeiten münden.



Seit dem Jahr 2012 investiert die IHK Potsdam mit dem Deutschlandstipendium in den Fachkräftenachwuchs Brandenburgs und hat bisher über 100 Stipendien vergeben. Die Studierenden aus vier Hochschulen der Region (Universität Potsdam, Fachhochschule Potsdam, Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“, Technische Hochschule Brandenburg) gehören vielen unterschiedlichen Fachrichtungen an: Architektur und Städtebau, Bauingenieurwesen, Technik, Design und Medienwissenschaften, Informatik, Informationswissenschaften, Naturwissenschaften und Mathematik, Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Psychologie.



Das Deutschlandstipendium ist ein bundesweites Förderprogramm, das im Jahr 2012 ins Leben gerufen wurde und an besonders leistungsstarke und engagierte Studierende vergeben wird. Die Stipendien in Höhe von 150 Euro monatlich werden je zur Hälfte vom Bund und von privaten Förderern, Unternehmen oder Stiftungen getragen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren