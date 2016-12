„Im Land Brandenburg leben heute rund 325.000 schwerbehinderte Menschen. Auf ihre Ideen, ihre Kraft und ihr Know-how wollen wir nicht verzichten. Inklusion bringt Mitwirkung, Begegnung auf Augenhöhe und Hilfe für Unternehmen in einer Zeit der Fachkräfteknappheit. Oft reichen kleine Veränderungen im Unternehmen, den Weg in Beschäftigung zu ebnen“, erklärt Beate Fernengel, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam zum morgigen Tag der Menschen mit Behinderung. Um den Betrieben die Entscheidung zu erleichtern und sie noch mehr dazu zu ermuntern, hat die IHK Potsdam die Broschüre „Inklusion als Chance - Aus der Praxis, Tipps & Infos, Rechtsfragen“ herausgegeben. Anhand von elf Best-Practice-Beispielen werden Tipps zu Beschäftigung, Weiterbildung und Fördermöglichkeiten sowie Antworten auf rechtliche Fragen gegeben. FlammSyscomp in Hennigsdorf, PeHa in Neuruppin, SNT in Potsdam, „Mobile Office Management“ in Hennigsdorf, das Restaurant „Am Pfingstberg“ in Potsdam, TURBO Post in Neuruppin, die Potsdamer Gärtnerei Staudenkulturen, der Ziegeleipark Mildenberg, Rolly Tours oder die Heinrich-Heine Klinik in Neu Fahrland gehen mit gutem Beispiel voran und berichten von ihren Erfahrungen.



„Wir appellieren an unsere Mitgliedsunternehmen, ernsthaft zu prüfen, ob es für alle Seiten nicht mehr bringt, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, als eine Ausgleichsabgabe zu bezahlen“, so die IHK-Präsidentin. Die Broschüre steht auf ihk-potsdam.de zum Download bereit oder sie kann direkt über die IHK Potsdam sowie über die IHK-RegionalCenter in Pritzwalk, Neuruppin, Oranienburg, Brandenburg an der Havel und Luckenwalde kostenlos bezogen werden.



Kontakt: IHK Potsdam, Güzel Schach, Tel. 0331 2786-234, E-Mail: guezel.schach@ihk-potsdam.de

