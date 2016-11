Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg: Unterstützung für Kindergarten in Ochsenberg

Die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg haben innerhalb ihres Projekts „WJ Sozial“ erneut einen Kindergarten unterstützt. Im evangelischen Kindergarten in Ochsenberg wurden dabei verschiedene in die Jahre gekommenen Ausstattungen auf Vordermann gebracht.



„Wir Wirtschaftsjunioren haben auch eine soziale Verantwortung. Mit dem Projekt wollen wir vor allem Gutes bewirken. Dass dabei das soziale Miteinander innerhalb der Wirtschaftsjunioren gestärkt wird, ist ein willkommener Nebeneffekt“, betont Peter Hoffmann-Pichler, Verantwortlicher des diesjährigen Projektes. Beides ist gut gelungen, wie die strahlenden Kinderaugen in Ochsenberg beweisen. Für das zu realisierende Projekt waren einige Vorschläge bei den Wirtschaftsjunioren eingegangen. Die Entscheidung fiel auf den Kindergarten in Ochsenberg. Zusammen mit dem Team des Kindergartens wurde das Projekt vorbesprochen und koordiniert. Neben einem neuen Hüttendach für die Lagerhütte der Spielsachen wurde ein marodes Klettergerüst so umgebaut, dass es nun als Überdachung für eine gespendete Outdoor-Küche weiter bestehen kann. Ebenso wurde die Sitzfläche des Sandkastens rundumerneuert sowie die Verankerung eines Sonnensegels installiert.



Einige Wirtschaftsjunioren beteiligten sich und „opferten“ gerne ihren Samstag, um die zum Großteil von der IVH Industrieverpackung Heidenheim GmbH gespendeten Holzwerkstoffe für den guten Zweck zu verarbeiten. „Wir sind sehr froh, dass die Wirtschaftsjunioren sich für unser Projekt entschieden haben und uns halfen, die in die Jahre gekommenen Einrichtungen wieder in Stand zu setzen“, sagte Sarah Maier, Leiterin des Kindergartens Ochsenberg, dankbar.



Für das kommende Jahr ist wieder ein ähnliches Hilfsprojekt geplant. Vorschläge hierzu können mit einer kurzen Beschreibung gerne unter info@wj-ostwuerttemberg.de eingereicht werden.

