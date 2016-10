IHK-Haushaltsanalyse 2016: Große Kreisstädte überwiegend im Plus

Die IHK Ostwürttemberg hat auch dieses Jahr wieder die Haushaltspläne der fünf Großen Kreisstädte der Region Aalen, Ellwangen, Giengen, Heidenheim sowie Schwäbisch Gmünd ausgewertet. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Einnahmesituation der Kommunen überwiegend stetig nach oben zeigt. Bei den Gesamtschulden hingegen gibt es völlig unterschiedliche Entwicklungen.



„Die Gesamtsteuereinnahmen von Aalen, Ellwangen, Giengen und Schwäbisch Gmünd nehmen im Vergleich zum Vorjahr zwischen 2,4 Prozent (Aalen) und 12,2 Prozent (Schwäbisch Gmünd) weiter zu“, sagt Erhard Zwettler, Steuerreferent der IHK Ostwürttemberg und Verfasser der Analyse. Zwettler weiter: „Rekordwerte gibt es in diesem Jahr in Schwäbisch Gmünd mit 75,9 Mio. Euro, in Aalen mit 87,0 Mio. Euro sowie in Ellwangen mit 31,6 Mio. Euro und in Giengen mit 17,7 Mio. Euro.“ Nur in Heidenheim gehen die Gesamtsteuereinnahmen gegenüber 2015 um 14,5 Prozent deutlich zurück. 60,7 Mio. Euro werden als Planzahl für dieses Jahr in Ansatz gebracht. Dies sind mehr als 10,0 Mio. Euro weniger als im Vorjahr. Trotzdem ist dies der zweithöchste Wert seit 2013.



Überwiegend höheres Gewerbesteueraufkommen



Neben der Einkommensteuer ist für die Kommunen vor allem die Gewerbesteuer eine wichtige Einnahmequelle. Dies insbesondere deshalb, weil die Aufkommen aus dieser Steuer auch in diesem Jahr überwiegend hoch sind. In allen Großen Kreisstädten, außer Heidenheim, gibt es deutliche Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr und zum Teil sogar Rekordwerte. So z.B. in Aalen, wo laut Steuerschätzungen zur Mitte des Jahres 36,7 Mio. Euro eingeplant werden. Im Vergleich der letzten Jahre bis 2013 ist dies der höchste Wert.

Ähnlich verhält es sich in Ellwangen. Die Planzahl zu Beginn des Jahres in Höhe von 14,3 Mio. wird im Juni auf 16,4 Mio. Euro erhöht. Auch in Giengen wird die Planzahl vom Jahresbeginn in Höhe von 3,8 Mio. Euro laut neuester Steuerschätzung auf 4,2 Mio. Euro angehoben. Schwäbisch Gmünd hingegen reduziert den Wert vom Januar 2016 in Höhe von 34,0 Mio. Euro auf 33,6 Mio. Euro. Ein starker Rückgang bei der Gewerbesteuer ist allerdings in Heidenheim festzustellen. Hier werden 24,5 Mio. Euro an Einnahmen eingeplant und damit 11,5 Mio. Euro weniger als im letzten Jahr.



Steigerungen auch bei der Einkommensteuer



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nimmt in allen fünf Großen Kreisstädten weiter zu. Den höchsten Wert weist Aalen mit 35,6 Mio. Euro aus, gefolgt von Schwäbisch Gmünd mit 27,7 Mio. Euro und Heidenheim mit 23,2 Mio. Euro. Ellwangen bringt 11,6 Mio. Euro in Ansatz und Giengen mit 8,4 Mio. Euro den niedrigsten Wert in der Region.



Zwettler: „Interessant ist auch der Kennwert „Einnahmen aus der Einkommensteuer je Einwohner“. Hier ergibt sich folgendes Bild: Aalen nimmt je Einwohner 530,20 Euro ein. Auf der landesweiten Liste, die von Leinfelden-Echterdingen mit 678,51 Euro je Einwohner angeführt wird, entspricht dies Rang 44. Heidenheim verfügt über 486,80 Euro je Einwohner (Rang 70). Es folgen Ellwangen mit 466,50 Euro (Rang 78) und Schwäbisch Gmünd mit 466,10 Euro je Einwohner (Rang79). Giengen hat mit 435,60 Euro je Einwohner die geringsten Einnahmen aus Einkommensteuer. Auch landesweit befindet sich Giengen mit diesem Kennwert am unteren Ende dieser Liste und nimmt Platz 91 von 96 ein.



Stark unterschiedliches Investitionsverhalten



Das Investitionsverhalten der Großen Kreisstädte ist auch dieses Jahr völlig unterschiedlich. Ellwangen tätigt mit 1.425 Euro je Einwohner die mit großem Abstand höchsten Investitionen. Im landesweiten Vergleich ist dies der zweithöchste Wert. Nur Walldorf investiert mit 1.824 Euro je Einwohner noch mehr.“ Sehr viel weniger wird in Heidenheim mit 624 Euro je Einwohner ausgegeben. Im Vergleich zu 2015 sind dies 4,1 Prozent weniger. Aalen investiert je Einwohner 428 Euro und damit 39,4 Prozent mehr als noch im letzten Jahr. Für Schwäbisch Gmünd liegt der Kennwert bei 360 Euro je Einwohner (+16,5 Prozent) und für Giengen bei 331 Euro je Einwohner (+34,3 Prozent). Außer in Heidenheim wird in den Großen Kreisstädten also im Vergleich zum Vorjahr sehr viel mehr investiert. Trotz des Rückgangs in Heidenheim ist deren Kennwert jedoch immer noch relativ hoch und stellt regional Rang 2 nach Ellwangen dar. Zwettler: „Schwerpunkte der kommunalen Investitionen liegen vor allem in den Bereichen Stadtentwicklung, Straßen, Grunderwerb und Erschließung sowie Bildung und Betreuung. In Ellwangen spielt darüber hinaus die Konversion des Bundeswehrstandorts eine große Rolle.“



Gesamtschulden bleiben Thema



Auch in Ostwürttemberg bleibt die Verschuldung der Kommunen ein Thema. Regional hat auch dieses Jahr Schwäbisch Gmünd mit 2.772 Euro je Einwohner die höchsten Gesamtschulden. Landesweit liegt die Stauferstadt damit auf Rang 8. Es folgt Ellwangen mit 2.498 Euro je Einwohner (Rang 12), ein Plus von 60,0 Prozent. Giengen kann zwar die Gesamtschulden um 6,6 Prozent reduzieren, liegt aber immer noch bei 1.850 Euro je Einwohner, was Rang 27 (von 95) auf der Landesliste entspricht. Aalen weist 1.358 Euro je Einwohner (+6,1 Prozent) aus und liegt damit auf Rang 51 auf der Landesliste. Die geringsten Gesamtschulden je Einwohner hat Heidenheim mit einem Wert von 976 Euro je Einwohner (Rang 65).



