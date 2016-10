Mit fast 4.000 Gründungen im Nebenerwerb und damit 29 Prozent Anteil am regionalen Gründungsgeschehen boomt die Gründung neben Job und Studium. Die Region konnte auch den Bestand an Unternehmen um rund 380 Betriebe weiter steigern. Doch insgesamt sinkt die Gründungsdynamik, dem deutschlandweiten Trend folgend, weiter, so die zentralen Ergebnisse der 5. IHK-Gründerstudie.



Die 5. IHK-Gründerstudie beleuchtet das Gründungsgeschehen in der Region Ostwürttemberg in den Jahren 2013 bis 2015. Über 9.600 Gewerbeanmeldungen gab es in diesem Zeitraum, davon 7.800 Neuerrichtungen und rund 860 Unternehmensnachfolgen. Die Zahlen klingen beeindruckend, doch die Gründungsintensität, gemessen an den Gründungen je 1.000 Einwohner, ist rückläufig. Sie sank von 6,2 (2009-2012) auf 5,1 Gründungen je 1.000 Einwohner im aktuellen Zeitraum. Klaus Moser, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwürttemberg: „Die Region kann sich damit dem bundesweiten Trend, rückläufiger Gründungslust, nicht entziehen. Die gute Konjunktur, geringe Arbeitslosigkeit und ein hohes Lohnniveau bremsen die Begeisterung zu gründen.“



Betrachtet man die Teilräume der Region, so mussten alle einen Rückgang der Gründungsdynamik verkraften. Die Mittelbereiche Schwäbisch Gmünd und Heidenheim sowie Aalen liegen mit 5,7 und 5,5 bzw. 5,1 Gründungen je 1.000 Einwohner nahe zusammen. Etwas dahinter folgte Ellwangen mit 4,3 je 1.000 Einwohner. Absolut entfallen 34 Prozent der regionalen Gewerbeanmeldungen auf Schwäbisch Gmünd, 30 Prozent auf Heidenheim, 27 Prozent auf Aalen und 9 Prozent auf Ellwangen.



Nebenerwerb und Chancengründungen



Eine deutlich gesteigerte regionale Dynamik zeigen dagegen die Gründungen im Nebenerwerb, die mittlerweile einen Anteil von 29 Prozent am Gründungsgeschehen haben. In den Jahren 2013 bis 2015 haben sich rund 4.000 Menschen neben dem Job oder Studium selbstständig gemacht. Erfreulich ist auch, dass die Zahl der Anmeldungen in allen drei Jahren über den Abmeldungen lag, so dass der Unternehmensbestand um rund 380 Betriebe weiter zulegen konnte. Auch die Qualität der Gründungen steigt nach Beobachtung der IHK. Markus Schmid, Leiter des IHK-Geschäftsfeldes Existenzgründung und Unternehmensförderung: „Der Anteil von sog. Chancengründungen bei den IHK-Beratungsgesprächen liegt bei 63 Prozent. Damit gründen weit mehr Menschen, wie Anfang der 2000er Jahre, nicht aus der Not heraus, sondern motiviert durch eine Geschäftsidee.“ Diese Entwicklung ist auch an der gestiegenen Anzahl von Handelsregister-Gründungen abzulesen. Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind, weisen generell eine größere Substanz auf. Ihr Anteil stieg im Vergleich zu den Jahren 2009 bis 2012 um mehr als 3 Prozent auf 15 Prozent. Mehrheitlich bevorzugen die Selbständigen aber die Rechtsform des Einzelunternehmens oder der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die keiner Eintragung im Handelsregister unterliegen.



Branche - Geschlecht - Nationalität



Auch bei den Gründungsbranchen gab es Verschiebungen: Die Dienstleistungsbranche führt zwar weiter die Beliebtheitsskala an. Doch der Anteil sank von 51 auf 44 Prozent. Profitieren konnte der Sektor Industrie und Handwerk, der von 17,5 auf 22 Prozent zulegte. Nahezu stabil sind der Handel mit 25 Prozent und der Tourismus, der leicht von 7,5 auf 9 Prozent zulegen konnte. Keine Veränderungen zeigen sich auch beim Geschlechterverhältnis. 33 Prozent der Betriebe werden von Frauen und 67 Prozent von Männern gegründet. Diese Verteilung gilt seit fast zehn Jahren und entspricht bundesweiten Vergleichszahlen. Die Zahl der Gründungen durch Migranten nahm in der Region dagegen leicht um 2 Prozent ab und liegt nun bei rund 17 Prozent. Den größten Anteil unter den ausländischen Gründungen stellen Unternehmer mit türkischen Wurzeln, mit 10 Prozent sind aber auch Selbständige aus Osteuropa stark vertreten.



Fast 5.000 Jobs geschaffen



Erstmals untersuchte die IHK auch die Arbeitsplatzeffekte je Gründung. Die jungen Unternehmen schufen fast 5.000 Arbeitsplätze, davon 3.400 Vollzeit und fast 1.600 Teilzeit. Markus Schmid: „Dies zeigt, wie wichtig Unternehmensgründungen für die regionale Wirtschaft sind. So kommen nicht nur neue Ideen in den Markt, sondern es entstehen auch neue Jobs“

High-Tech und Spitzentechnologie



In der 5. IHK-Gründerstudie hat die IHK auf Basis eigener Daten die Entwicklung bei Gründungen im Bereich von Spitzentechnologien näher analysiert. Gemäß der Definition des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung zählen hierzu Spitzentechnologie, hochwertige Technik und technologieorientierte/wissensintensive Dienstleistungen wie z.B. Datenverarbeitung oder Ingenieurbüros. Hierzu hat die IHK die letzten zwölf Jahre betrachtet, in denen 1.600 Gründungen im Hightech-Bereich stattfanden. Besondere Stärken hat die Region bei den technologieorientierten Dienstleistungen mit über 1.360 Gründungen. Markus Schmid: „Wir haben zwar auch in diesem Segment, wie in ganz Deutschland, ebenfalls eine rückläufige Dynamik. Doch der Anteil der technologiegetriebenen Existenzen am Gesamtgründungsgeschehen ist mit 5 Prozent in der Region stabil.“ Beeindruckend ist auch der Anteil von Handelsregister-Gründungen in diesem Segment der bei 35 Prozent liegt.



Wahre Helden im Portrait



Wie bereits in den Vorgängerstudien will die IHK nicht nur nüchterne Fakten vorstellen, sondern den jungen Unternehmen auch ein Gesicht geben. In der aktuellen Gründerstudie werden zwölf erfolgreiche Start-ups und Gründerteams aus der Region vorgestellt. Markus Schmid: „Sie sind die wahren Helden, denn diese kreativen Köpfe bringen Ideen und neue Geschäftsmodelle voran“. Abgerundet wird die Studie durch praktische Tipps zum Start in die Selbstständigkeit, News vom Startup-Standort Ostwürttemberg sowie die Vorstellung der Akteure im Gründernetzwerk der Region.



Gründungsoffensive Start up



Das Gründungsnetzwerk Ostwürttemberg hat, initiiert durch die IHK Ostwürttemberg, in den letzten Monaten neue Ideen entwickelt, um eine neue Gründungslust in der Region zu entfachen. IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Moser: „Wir können die Makrofaktoren wie Konjunktur, Arbeitslosenquoten nicht beeinflussen. Aber die Gründungsoffensive „Startup Ostwürttemberg“ will mit insgesamt 30 Teilprojekten neue Themen auf den Weg bringen und die Region damit auch überregional bekannt machen. Ziel ist es, auch Gründerinnen und Gründer aus anderen Regionen anzulocken.“ Details wird das Gründungsnetzwerk in den nächsten Wochen vorstellen.



Die 5. IHK-Gründerstudie kann kostenlos bei der IHK Ostwürttemberg bestellt werden: Brigitte Hergesell, Tel. 07321 324-175 oder hergesell@ostwuerttemberg.ihk.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren