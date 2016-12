Sieben bundesbeste IHK-Prüflinge aus Ostwestfalen in Berlin geehrt

Die bundesbesten IHK-Auszubildenden des aktuellen Prüfungsjahrgangs wurden jetzt von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig und DIHK-Präsident Dr. Eric Schweitzer ausgezeichnet. Unter ihnen waren sieben Bundesbeste aus Ostwestfalen. Der DIHK-Präsident sprach den Besten große Anerkennung aus: „Wir brauchen noch mehr Leistungsstarke wie Sie. Wir müssen aber auch die Potenziale derer ausschöpfen, die Startschwierigkeiten beim Übergang ins Berufsleben haben. Die Unternehmen tun hier bereits eine Menge. Rund 40 Prozent der Ausbildungsbetriebe leisten Nachhilfe; viele bieten auch Einstiegsqualifizierungen als Brücke in die Ausbildung an. Dennoch bleiben Tausende Ausbildungsstellen unbesetzt." Die ostwestfälische Delegation führte IHK-Referent Jens Schmidt an.



„219 aus 300.000 - das ist eine enorme Leistung, auf die Sie stolz sein können. Die duale Ausbildung in Deutschland ist ein Erfolgsmodell und bei jungen Menschen sehr beliebt – denn mit einer praxisnahen Ausbildung ‚made in Germany‘, für die uns viele Länder beneiden, stehen den Absolventen alle Berufswege offen", richtete sich Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, in ihrer Laudatio direkt an die Bundesbesten. „In meinem Ministerium haben wir die Erfahrung gemacht, dass die jungen Ausbildungsabsolventen besonders motiviert sind und wissen, was sie wollen. Das ist eine gute Basis für die weitere berufliche Entwicklung, ob die Karriere nun in die Selbstständigkeit führt oder vielleicht in ein weiterführendes Studium. Meinen herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg, liebe Super-Azubis 2016."



Insgesamt gab es in diesem Jahr 219 Bundesbeste in 211 Ausbildungsberufen. Unter den Besten sind 80 junge Frauen und 139 junge Männer. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen war mit 53 Bundesbesten vor Bayern mit 44 am stärksten vertreten. Insgesamt nahmen mehr als 1.000 Gäste an der Preisverleihung teil, die von der Entertainerin Ruth Moschner moderiert wurde und bereits zum 11. Mal in Berlin stattfand.



Die Bundesbesten aus Ostwestfalen im Überblick:



(Beruf, Vorname, Name, Wohnort, Firma, Firmensitz, Berufsschule, Berufsschulstandort). Ausschlaggebend für die Zuordnung zur Stadt Bielefeld bzw. zu den einzelnen Kreisen ist der Wohnort des/der Auszubildenden.



Kreis Herford:

Fachkraft für Süßwarentechnik Fachrichtung Konfekt, Patrick Weitkamp, Spenge, Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG, Herford, Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft e. V., Solingen.



Kreis Höxter:

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik Fachrichtung Mehrschichtkautschukteile, Eckhard Neumann, Höxter, Arntz-Beteiligungs GmbH & Co. KG, Höxter, Lüttfeld-Berufskolleg des Kreises Lippe, Lemgo.



Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie Fachrichtung Stahl-Umformung, Stefan Breker, Steinheim, Benteler Steel/Tube GmbH, Paderborn, Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg des Kreises Paderborn, Paderborn



Kreis Minden-Lübbecke:

Immobilienkauffrau Esther-Eileen Kunert, Bad Oeynhausen, Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bad Oeyn-hausen, Rudolf-Rempel-Berufskolleg, Bielefeld.



Polster- und Dekorationsnäherin Kira Fiestelmann, Hille, SINN POLSTERMÖBEL GMBH, Stemwede, Wilhelm-Normann-Berufskolleg des Kreises Herford, Herford.



Kreis Paderborn:

Fachkraft im Fahrbetrieb Julius Riediger, Paderborn, Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH – KVP -, Paderborn, Carl-Severing-Berufskolleg für Metall- und Elektroberufe, Bielefeld.



Wohnort außerhalb Ostwestfalens:

Fleischer Andre Roß, Sassenberg, Franz Wiltmann GmbH & Co. KG, Versmold, Reckenberg-Berufskolleg des Kreises Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück.

