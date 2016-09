IHK-Außenwirtschaftstag NRW in Bielefeld mit 1.000 Gästen ausgebucht

Der 9. Außenwirtschaftstag der 16 Industrie- und Handelskammern (IHKs) aus Nordrhein-Westfalen am Donnerstag, 29. September, in der Stadthalle in Bielefeld ist mit 1.000 Gästen ausgebucht. Das teilt die mit der Organisation befasste IHK Ostwestfalen zu Bielefeld heute (20.09.2016) mit. Mit dieser Anmeldezahl sei beim insgesamt 9. Außenwirtschaftstag NRW ein neuer Rekord aufgestellt worden. „Wir freuen uns sehr über diese hervorragende Resonanz, bitten gleichzeitig aber um Verständnis, dass wir keine weiteren Anmeldungen mehr annehmen können", erläutert Harald Grefe, stellvertretender Hauptge-schäftsführer der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld.

