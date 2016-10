IHK: Rechtsanwaltssprechtag für Existenzgründer in Lingen

Die IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim lädt am 17. November 2016 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr zusammen mit der Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg Existenzgründer zum Rechtsanwaltssprechtag in das IHK-Büro im IT-Zentrum nach Lingen ein.



Existenzgründer werden bei der Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit mit einer Reihe juristischer Fragestellungen konfrontiert. Durch einen von der Rechtsanwaltskammer benannten Experten erhalten sie am Rechtsanwaltssprechtag eine erste Orientierung darüber, was bei Vertragsrecht, Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), Miet- oder Haftungsrecht sowie dem Arbeits- und Werkvertragsrecht zu beachten ist. Ziel des Sprechtages ist, den Einstieg in diese komplexen Themen zu erleichtern.



Das Einzelgespräch ist kostenlos. Es wird jedoch ein Pfandgeld von 25 Euro erhoben, welches die Teilnehmer im Rahmen des Gespräches zurückerhalten. Um eine Terminvereinbarung wird gebeten.



Information und Anmeldung: IHK, Elina Wolf, Tel.: 0591 96497490 oder E-Mail: wolf@osnabrueck.ihk.de

