Ausbildung: 16 Landesbeste kommen aus dem IHK-Bezirk

Am 8. November 2016 standen die landesbesten Auszubildenden aus dem Be-reich der niedersächsischen Industrie- und Handelskammern (IHKs) im Ram-penlicht des GOP Varieté-Theaters in Hannover. Genau 98 junge Fachkräfte sind mit der Note „sehr gut" als Beste in ihrem Ausbildungsberuf in Niedersach-sen geworden, darunter 16 aus der Wirtschaftsregion Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.



„Für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes sind exzellent ausgebildete junge Menschen die wichtigste Investition", so Martin Schlichter, Präsident der in diesem Jahr ausrichtenden IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim. Bundesweit sind 16 niedersächsische Absolventen auf Platz eins gelandet und werden Anfang Dezember in Berlin ausgezeichnet. Mit dabei sind auch drei Auszubildende aus unserer Region.



Rund 34.300 junge Menschen haben in diesem Jahr in Niedersachsen an den bundeseinheitlichen Abschlussprüfungen der Industrie- und Handelskammern teilgenommen.



Die Landesbesten aus dem IHK-Bezirk Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim:



David Egerland, Medientechnologe Druckverarbeitung, Schöneis GmbH, Es-terwegen



Sarah Grosser, Modeschneiderin, Bültel Bekleidungswerke GmbH, Salzbergen



Jan Kleine Brockmann, Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugin-dustrie Fachrichtung: Eisen- und Stahl-Metallurgie, Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte



Lena König, Kauffrau im Einzelhandel, Takko Holding GmbH, Dörpen



Marek Köster, Beton- und Stahlbetonbauer, Bauunternehmung August Mainka GmbH & Co. KG, Lingen (Ems)



Johanna Lemme, Buchhändlerin, Michael Sutmöller Bücher & mehr, Melle



Franziska Möggenried, Fertigungsmechanikerin, Elster GmbH, Lotte



Svea Ruthemeyer, Verfahrensmechanikerin für Beschichtungstechnik, Volkswa-gen Osnabrück GmbH, Osnabrück



Saskia Schoo, Textillaborantin, WKS Textilveredlungs-GmbH, Wilsum



Lea Schwarzwald, Kauffrau im Groß- und Außenhandel Fachrichtung: Groß-handel, Rasch Textil GmbH & Co. KG, Bramsche



Leon Streib, Kraftfahrzeugmechatroniker, Volkswagen Osnabrück GmbH, Osnab-rück



Ludwig Uhlenkamp, Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindust-rie Fachrichtung: Nichteisenmetall-Umformung, KME Germany GmbH & Co. KG, Osnabrück



Svenja Vahle, Produktgestalterin-Textil, HKM SPORTS EQUIPMENT GmbH, Neuenhaus



Jannik Vrielink, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik Fachrichtung: Formteile, Georg Utz G.m.b.H., Schüttorf



Yvonne Wijsbeek, Technische Produktdesignerin Fachrichtung: Produktgestal-tung und -konstruktion, Valmet Automotive GmbH, Osnabrück



Denis Witmeier, Medientechnologe Druck, Duni GmbH, Bramsche

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren