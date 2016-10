Unternehmensumfrage zur Standortzufriedenheit

Noch bis zum 31. Oktober 2016 befragt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Offenbach am Main zum zweiten Mal die Unternehmen aus Stadt und Kreis zu den Standortbedingungen in ihren Kommunen.



IHK-Hauptgeschäftsführer Markus Weinbrenner: „Mitmachen lohnt sich in mehrerer Hinsicht. Die Anliegen der Unternehmen werden ernst genommen. Die Ergebnisse der letzten Befragung wurden in den 14 Kommunen vorgestellt und im Detail mit Bürgermeistern und Wirtschaftsförderung besprochen. Die Handlungsbedarfe und Kritikpunkte wurden offen kommuniziert. Viele Fraktionen aus den kommunalen Parlamenten haben die Ergebnisse als Informationsgrundlage für ihre politische Arbeit aufgegriffen. Die beiden strategischen Standortkonzepte ,Masterplan Offenbach‘ und ,Wirtschaftsförderungskonzept Kreis Offenbach‘ zielen auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen vor Ort ab. Die Zufriedenheitswerte der Standortumfrage sind wesentlicher Bestandteil für Evaluationskriterien der beiden Projekte.“



12.000 Unternehmen aus Stadt und Kreis Offenbach erhielten einen Fragebogen per Post. Online ist die Teilnahme unter www.ihkof.de/stu möglich.



Unter den Online-Teilnehmern wird ein Teamseminar im Wert von 2.000 Euro verlost.

