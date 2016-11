20. Rotarische Berufsinformation in der IHK Offenbach am Main

Rund 600 Schüler kamen am 10. November 2015 zur Berufsinformation der Rotary Clubs Dreieich-Neu-Isenburg, Offenbach-Stadt, Offenbach-Dreieich, Offenbach-Einhard, Rodgau und Rotaract Offenbach in die Industrie- und Handelskammer (IHK) Offenbach am Main. 120 Profis aus unterschiedlichsten Branchen standen bereit, um ihnen Auskunft zu geben über ihre Berufe und Ausbildungswege.



IHK-Hauptgeschäftsführer Markus Weinbrenner wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass der Fachkräftemangel zu einem der drängendsten Themen der Wirtschaft heranwachse. "In der Region Offenbach fehlen 2016 laut IHK-Fachkräftemonitor 5.000 Arbeitskräfte. Bis 2030 wird sich diese Zahl auf rund 18.000 erhöhen. 27,4 Prozent der Befragten der aktuellen IHK Konjunkturumfrage geben an, offene Stellen derzeit länger als zwei Monate nicht besetzten zu können. Es fehlen vor allem Arbeitskräfte mit einer Ausbildung in den technischen und kaufmännischen Berufsfeldern sowie aus dem IT-Bereich. Abiturienten sollten eine betriebliche Ausbildung bei der Berufswahl in Erwägung ziehen, denn die Karriere- und Verdienstmöglichkeiten sind oft gleich, teilweise sogar besser als mit einem Studium", so Weinbrenner.

