IHK warnt vor Adressbuchschwindel

Vor einem aktuellen Adressbuchschwindel warnt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen die Unternehmen im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region. Der IHK sind innerhalb kurzer Zeit mehrere Fälle gemeldet worden, bei denen Firmen aufgefordert werden, sich in dem Onlineverzeichnis „Regista.online“ einzutragen. Bei dem auf den ersten Blick kostenlosen Angebot wird ein Vordruck verwendet, der einen behördlichen Charakter vortäuscht. „Im Tagesgeschäft wird dadurch häufig übersehen, dass es sich um ein freiwilliges, aber kostenpflichtiges Angebot von letztendlich sehr zweifelhaftem Wert handelt“, sagt Dr. Jochen Grütters, Rechtsexperte der IHK Nord Westfalen.



Auf die Kostenpflicht des Angebots stoßen die Unternehmen allerdings erst bei einem genauen Blick ins Kleingedruckte. „Durch die Unterzeichnung wird die Veröffentlichung in dem Onlineverzeichnis nämlich für drei Jahre zum Preis von 348 Euro netto verbindlich bestellt“, verdeutlicht Grütters. Das Vorgehen hat Methode: Die Betrüger versenden die Eintragungsofferten bewusst während der Urlaubszeit an die dann häufig personell schwach besetzten Unternehmen.



Die IHK Nord Westfalen rät deshalb, derartige Angebote grundsätzlich besonders kritisch unter die Lupe zu nehmen und in Zweifelsfällen keine spontanen Unterschriften oder Zahlungen zu leisten. Bei seriösen Anbietern, so Grütters, seien für den Interessenten Angebotsschreiben und Rechnungsstellung klar voneinander getrennt und eine unbeabsichtigte Beauftragung praktisch unmöglich. Die IHK weist darauf hin, dass diese Warnung sich nicht auf das REGISTA®-Portal bezieht.

