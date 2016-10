Herausragendes Engagement

Der Tod des Unternehmers Dr. Fritz-Dieter Pietsch hat auch in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen in Münster tiefe Betroffenheit ausgelöst. „Mit Fritz-Dieter Pietsch verliert die regionale Wirtschaft einen erfolgreichen Unternehmer und engagierten Verfechter der wirtschaftlichen Selbstverwaltung“, schrieben IHK-Präsident Dr. Benedikt Hüffer und IHK-Hauptgeschäftsführer Karl-Friedrich Schulte-Uebbing: „Er war für die IHK ein langjähriger Wegbegleiter, dem wir jederzeit höchste Wertschätzung entgegen gebracht haben.“



Als „absolut herausragend“ bezeichneten Hüffer und Schulte-Uebbing das ehrenamtliche Engagement von Pietsch im Gesamtinteresse der regionalen Wirtschaft, das bereits 1954 begann. „Besonders viel Kraft und Zeit investierte Dr. Pietsch in die Ausbildung junger Menschen, nicht nur im Betrieb, sondern auch in verschiedenen Prüfungsausschüssen der IHK“, erinnern die IHK-Führungsspitzen.



2004 wurde Pietsch als erster und bisher einziger Ehrenamtlicher für seine 50-jährige Prüfertätigkeit ausgezeichnet. Darüber hinaus engagierte er sich seit 1974 im Regionalausschuss Borken, darunter viele Jahre als Vorsitzender, sowie im Handelsausschuss. Dr. Pietsch war neunzehn Jahre lang Mitglied der Vollversammlung. Von 1994 bis 2002 übernahm er als Vizepräsident der IHK Nord Westfalen besondere Verantwortung für den Wirtschaftsstandort. Für seinen herausragenden Einsatz verlieh ihm die Vollversammlung die Goldene Ehrennadel und ernannte ihn 2004 zu ihrem Ehrenmitglied.



Mit großer Tatkraft habe Dr. Pietsch die 1947 von seinem Vater gegründete Kurt Pietsch GmbH & Co. KG auf einen beispielhaften Wachstumskurs geführt. Heute ist das Unternehmen mit gut 1.000 Mitarbeitern an 70 Standorten in Deutschland vertreten. Trotz seiner unternehmerischen Erfolge sei Pietsch bescheiden-zurückhaltend geblieben. „Es war stets eine Freude, sich mit ihm zu unterhalten und von seiner Menschenkenntnis zu lernen. Als Unternehmer hat er in der Region sichtbar Spuren hinterlassen, die für andere richtungweisend sind“, so Hüffer und Schulte-Uebbing.



Dr. Fritz-Dieter Pietsch ist am 23. Oktober 2016 im Alter von 89 Jahren gestorben.

