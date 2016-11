153 Auszubildende von Unternehmen aus Münster haben ihre Abschlussprüfung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen mit der Traumnote „sehr gut“ abgeschlossen. Für diese Spitzenleistung wurden die jungen Fachkräfte, von denen viele aus den umliegenden Kommunen Münsters kommen, heute (3. November) von über 350 Gästen im Festsaal des Rathauses gefeiert.



Zum 61. Mal rollte der Verein der Kaufmannschaft zu Münster von 1835 für die besten Ausbildungsabsolventen den roten Teppich aus, zum vierten Mal gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen. „Wir machen damit deutlich, dass Ausbildung eine gemeinsame Aufgabe und Verantwortung ist“, betonte IHK-Vizepräsident Fabian Roberg auch im Namen der Kaufmannschaft.



Insgesamt haben sich im Winter 2015/2016 und im Sommer 2016 genau 1.754 Auszubildende münsterscher Unternehmen aus Industrie, Handel, Gastronomie und Dienstleistung der IHK-Prüfung gestellt. 1.620 haben sie mit Erfolg gemeistert, 153 von ihnen mit mindestens 92 von 100 möglichen Punkten – und somit mit der Note „sehr gut“. Der Anteil der Jahrgangsbesten liegt knapp neun Prozent.



„Ausbildung ist eine perfekte Grundlage für den Start ins Berufsleben“, versicherte IHK-Vizepräsident Roberg den Spitzen-Azubis. Denn sie brächten genau die Fähigkeiten und Erfahrungen mit, die die Wirtschaft dringend brauche. „Was die Unternehmen vor allem suchen, sind Meister und nicht Master“, folgerte Roberg aus den aktuellen Zahlen des IHK-Fachkräftemonitors. Danach fehlen den Unternehmen im Münsterland bis 2030 voraussichtlich 38.000 Fachkräfte ganz überwiegend aus der betrieblichen Aus- und Weiterbildung. Roberg: „2,8 Millionen Studierende sitzen in den Hörsälen unserer Bundesrepublik. Das ist zwar ein Rekord, aber kein Gewinn – die eigentlichen Gewinner sind Sie, liebe Prüfungsbeste.“



Für Unternehmer Roberg ist es angesichts des Mangels an Fachkräften nur folgerichtig, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Gleichwertigkeit von Studium und betrieblicher Aus- und Weiterbildung inzwischen ganz offiziell festgestellt hat. IHK-Fachwirte und Industriemeister stehen laut Deutschem Qualifikationsrahmen bereits seit einigen Jahren auf derselben Stufe wie Bachelor-Absolventen. In diesem Jahr wurden nun die IHK-Abschlüsse Betriebswirt, Berufspädagoge und Wirtschaftsinformatiker auf Master-Niveau gehoben.



Auch Matthias Lückertz, Vorsitzender des Vereins der Kaufmannschaft zu Münster von 1835, bescheinigte den 153 Jahrgangsbesten ausgezeichnete Chancen für den Berufseinstieg. „Die deutsche Bevölkerung altert und schrumpft. Dies wird die Nachfrage nach Leistungsträgern aus Ihrer Generation ankurbeln“. Er wünschte ihnen beruflich wie privat einen kritischen Verstand und Mut zur eigenen Meinung. „Wirkliche Harmonie und echter Konsens können sich erst dann entwickeln, wenn das eigene Denken und Empfinden nicht unter den Tisch fallen“, sagte Lückertz und dankte ausdrücklich Eltern, Freunden, Ausbildern, Kollegen und Lehrern. Durch ihre Unterstützung sei es den Jahrgangsbesten gelungen, eine „Poleposition“ am Anfang des Berufslebens zu besetzen.



Seinen „Tipps für die spannende Reise ins Berufsleben“ stellte Festredner und Unternehmer Daniel Rosin einen provozierenden Appell voran. „Bloß nicht fleißig sein!“ empfahl der Gründer der Living Concept Werbeagentur den Jahrgangsbesten und meinte damit ausdrücklich nicht, faul zu sein. „Ich möchte Euch lieber drei Eigenschaften ans Herz legen, mit denen ich in meinem Berufsleben gute Erfahrungen gemacht habe. Nämlich: Kreativität, Mut und Leidenschaft“, sagte Rosin. Eine dieser Erfahrungen formulierte er so: „Chefs mögen Mitarbeiter, die ihre Arbeit machen. Aber sie lieben Mitarbeiter, die sich Gedanken über ihre Arbeit hinaus machen – und die Ziele des Unternehmens erkennen.“



Noch über Kreativität und Mut stellte Rosin die Leidenschaft für einen Beruf. Sie stoße einen „wunderbaren Kreislauf an: Nur das, was ich mit Leidenschaft mache, wird gut. Nur das, was ich gut mache, macht mir Freude. Und wenn ich etwas mit Freude mache, wird aus dem Job ein glücklicher Bereich meines Lebens.“ In diesem Sinne wünschte er den Jahrgangsbesten, „nicht kurzfristig fleißig zu sein, sondern langfristig glücklich“.



Gemeinsam überreichten Matthias Lückertz und Fabian Roberg die Urkunden an die erfolgreichen Absolventen. Jeder Spitzen-Azubi erhielt zudem einen Glasquader mit einer eingravierten „1“. Seit neun Jahren ehrt die IHK Nord Westfalen die besten Auszubildenden in den Kreisen und kreisfreien Städten.

