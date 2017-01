IHK-Ausbildungshotline: Jugendliche bekommen Tipps zur Bewerbung

Welche Angaben gehören in den Lebenslauf? Welche Zeugnisse müssen beiliegen? Was muss beim Anschreiben beachtet werden? Und welche Qualitätskriterien muss ein Bewerbungsfoto erfüllen? Diese und weitere Fragen können Schüler und Eltern am Donnerstag, 19. Januar, stellen. Dann bietet die IHK Ausbildungs-GmbH eine Ausbildungshotline zum Thema Bewerbung an. „Wer sich um einen Ausbildungsplatz bewirbt, muss sich überzeugend darstellen“, weiß Heinrich Backes von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. „Deshalb entscheiden oft bereits die eingereichten Unterlagen über den Erfolg einer Bewerbung und damit auch über die weitere berufliche Zukunft.“



Für Informationen, wertvolle Tipps und Fragen zur Bewerbungsvorbereitung oder zum Vorstellungsgespräch stehen die praxiserfahrenen Fachberaterinnen der IHK zur Verfügung. Sie beraten die Unternehmen, suchen gezielt Bewerber und vermitteln sie an Betriebe, die noch freie Ausbildungsplätze haben. Die IHK-Fachberaterinnen sind am 19. Februar von 9 Uhr bis 10.30 Uhr unter folgenden Telefonnummern für Jugendliche aus dem IHK-Bezirk erreichbar:



• Krefeld und Kreis Viersen: Katja Gräff, Tel. 02151 635-433

• Mönchengladbach und Rhein-Kreis Neuss: Michaela Uelkes, Tel. 02161 241-233



Dieser kostenlose Service läuft in Krefeld und im Kreis Viersen unter dem Projekt „Starthelfende“. Grundlage ist das Förderprogramm „Starthelfende Ausbildungsmanagement“ des Europäischen Sozialfonds (ESF), der EU und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW. In Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss kommt das Projekt „Passgenaue Besetzung“ zum Tragen. Die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen bei der passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie bei der Integration von ausländischen Fachkräften wird aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) der Europäischen Union kofinanziert und aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren