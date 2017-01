Die neue ISO 9001: IHK informiert über wesentliche Änderungen

Jeder kennt sie – und überall wird sie anerkannt: Die ISO 9001 ist die Norm im Qualitätsmanagement. Über die wesentlichen Änderungen der neuen ISO 9001:2015 informiert ein Seminar der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein am Montag, 13. Februar, von 9 bis 16.30 Uhr.



„Die Teilnehmer erhalten eine kompakte Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen. Ebenso werden Herausforderungen und Chancen, die mit dieser Normen-Revision verbunden sind, umfassend dargestellt“, sagt die IHK-Weiterbildungsexpertin Judit Degrell-Lipinksi. Zur Weiterentwicklung eines existierenden QM-Systems werden außerdem Tipps und Hinweise gegeben.



Das Seminar richtet sich an Qualitätsbeauftragte, -manager und Fachkräfte im Bereich des Qualitätsmanagements. Das Entgelt für acht Unterrichtseinheiten beträgt 230 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Mehr Informationen gibt es unter Tel. 02151 635-455, per Mail an bildung@krefeld.ihk.de sowie im Internet unter:

www.wb-ihk.de/T062-SK117.

