Neue Hürden für den Export von Halal-Lebensmitteln

Für deutsche Lebensmittelproduzenten wird der Export von Halal-Lebensmitteln in Zukunft merklich schwieriger. Die Industrie- und Handelskammer Hannover befürchtet deutliche Auswirkungen auch auf die niedersächsischen Lebensmittelexporte. Anlass für diese Sorge ist, dass einzelne Zielländer dazu übergehen, spezielle nationale Halal-Vorgaben zu erlassen, die nur durch dort eigens akkreditierte Zertifizierer bestätigt werden können. „Die Stoßrichtung solcher zusätzlicher Einfuhrbestimmungen ist klar: Einheimische Produzenten sollen dadurch geschützt, Importe erschwert werden. Weil die Nahrungsmittelmärkte in den islamischen Ländern aber für die niedersächsischen Produzenten eine wichtige Rolle spielen, gilt es, die Entwicklung hier sehr genau zu beobachten, um nicht von den oft sehr spontan in Kraft tretenden Beschränkungen kalt er­wischt zu werden“, sagt Tilman Brunner, Abteilungsleiter Inter­national bei der Industrie- und Handelskammer Hannover.



Vorreiter dieses Trends sind aktuell die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE): Die nationale emiratische Standardbehörde ESMA hat festgelegt, ab 1. April 2017 nur noch Halal-Lebensmittel ins Land zu lassen, die über die Zertifizierung durch einen von der ESMA akkre­ditierten Zertifizierer verfügen. Eine zusätzliche Halal-Kennzeichnung von Lebensmitteln ist künftig ausschließlich nur noch mit dem natio­nalen VAE-Siegel möglich. Deutsche oder internationale Zertifizierer, die nicht zu den neuen, akkreditierten Partnern der emiratischen Standardbehörde gehören, haben mit ihren Zertifikaten und Siegeln kein Zugangsrecht mehr in die VAE. Ähnlich verhält es sich bei einem weiteren großen Player im Halal-Geschäft, der Standard­organisation MUI in Indonesien. Auch hier wird es 2019 neue ver­pflichtende, nationale Vorgaben für den Lebensmittelbereich geben.



Der weltweite Halal-Markt für Lebensmittel hat sich in den letzten Jahren von einem Nischensektor zu einem veritablen Wirtschafts­zweig entwickelt. 2015 haben die rund 1,6 Milliarden Muslime weltweit 1.1 Billionen US-Dollar für Lebensmittel ausgegeben. Rund 415 Milliarden US-Dollar wurden davon für Halal-Lebensmittel aus­gegeben – von Muslimen und Nicht-Muslimen. Ein wichtiger Markt auch für niedersächsische Lebensmittelproduzenten.



57 Länder sind heute Mitglied in der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC). Die größten Lebensmittelmärkte befinden sich in den Mitgliedsländern Indonesien, Türkei, Pakistan, Iran, Ägypten, Bangladesh, Saudi Arabien, Nigeria, Irak und Algerien. Bestrebungen, die islamischen Länder weltweit unter einem Halal-Siegel zusammenzuführen, sind in den vergangenen Jahren allerdings fehlgeschlagen.



Für die Produzenten und Exporteure von Halal-Lebensmitteln hat die IHK Hannover seit 2011 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich über aktuelle Entwicklungen austauscht. Interessenten für die Halal-Arbeitsgruppe wenden sich an die IHK Hannover, International, Beate Rausch, Tel. 0511/3107-431, rausch@hannover.ihk.de

