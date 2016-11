Rechtstipps für Bau, Immobilienvermietung und -verwaltung

Ob beim Bauen, bei der Vermietung oder der Verwaltung von Immobilien – in der beruflichen Praxis sind vielschichtige gesetzliche oder vertragliche Fragestellungen zu beachten. Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) gibt bei ihrem Fachthementag „Die Immobilie“ interessierten Unternehmern Tipps und Hilfestellung. Die Veranstaltung findet am 10. November 2016 09.30 Uhr in der IHK, Franckestraße 5 in 06110 Halle (Saale), statt.



Das Themenspektrum ist breit: Jürgen Uhlmann, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht aus Leipzig, gibt den Teilnehmern einen praxisnahen Überblick über die Gestaltungsmöglichkeiten bei Gewerbemietverträgen. Was die neuesten Änderungen des Mess- und Eichgesetzes für Immobilienbesitzer, -verwalter und Eigentümergemeinschaften bedeuten, erläutert Yves Roschig vom Landeseichamt Halle (Saale). Der Leipziger Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Mario van Suntum zeigt unter anderem auf, wie ein Bauvertrag wirksam zustande kommt, welche Regelungen darin sinnvoll sind und wie sich diese konkret umsetzen lassen.



Der Fachthementag bietet den Teilnehmern zudem die Gelegenheit, sich mit den Referenten auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

