IHK-Bestenehrung 2016: 49 Jahrgangsbeste der Aus- und Weiterbildung geehrt

Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) hat die 49 besten Absolventen des aktuellen Prüfungsjahrgangs in der Aus- und Weiterbildung ausgezeichnet. „Bester der Besten“ im südlichen Sachsen-Anhalt über alle Berufsfelder hinweg ist in diesem Jahr der 26-jährige Chemikant Felix Lützkendorf von der CRI Catalyst Leuna GmbH. Im feierlichen Rahmen der IHK-Bestenehrung gratulierten IHK-Präsidentin Carola Schaar und Petra Grimm-Benne, Sachsen-Anhalts stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration. Lützkendorf erhielt den von der Firma Kathi Rainer Thiele GmbH bereits zum 16. Mal gestifteten und mit 1.750 Euro dotierten Sonderpreis „Goldene Kathi“. Die IHK-Bestenehrung fand 2016 zum 20. Mal statt.



Präsidentin Schaar sagte: „Statistiker rechnen uns hier im Lande oft vor, wie lang unsere Wegstrecke noch ist. Aber heute haben wir einen Grund zur Freude: 116 unserer Prüflinge haben mit Note eins bestanden, mehr als dreißig davon sind Jahrgangsbeste.“ Das sei ein Beleg für die Qualität der Ausbildungsbetriebe in der Region insgesamt, betonte Schaar. „Die herausragenden Leistungen sind auch die Früchte der guten Arbeit in den Unternehmen.“ Ministerin Grimm-Benne ergänzte: „Eine gute, umfassende Berufsausbildung ist die Grundlage für den Einstieg in das Erwerbsleben, für wirtschaftliche Unabhängigkeit und für eine erfolgreiche berufliche Karriere. Erfolgreiche Absolventen gibt es insbesondere dort, wo in den Betrieben Wert auf eine fundierte und erfolgreiche Ausbildung gelegt wird. Darum geht mein Glückwunsch heute an die 49 ausgezeichneten Facharbeiterinnen und Facharbeiter und mein Dank an ihre Ausbilderinnen und Ausbilder.“



Insgesamt wurden 36 Ausbildungsabsolventen aus 32 Unternehmen und 33 Berufsfeldern ausgezeichnet. Sie haben die besten Abschlussergebnisse von insgesamt 4.253 Prüflingen im IHK-Bezirk erzielt und dabei mindestens 92 von 100 möglichen Punkten erreicht. Zwei von der Serumwerk Bernburg AG gestiftete und mit je 1.000 Euro dotierte Sonderpreise teilen sich die beiden punktgleichen Besten der kaufmännischen Ausbildung. Christian Vehlhaber – bei der Kaufland Vertrieb KDSN GmbH & Co. KG in Dessau-Roßlau ausgebildeter Kaufmann im Einzelhandel – nahm den Preis entgegen, der Mitgewinner möchte nicht namentlich genannt werden. Darüber hinaus erhielten 13 erfolgreiche Absolventen die Auszeichnung als Fortbildungsbeste.



Hintergrund:



Beste der Abschlussprüfungen 2016



Landkreis Anhalt-Bitterfeld



Zerspanungsmechaniker David Mireinski

(Drehmaschinensysteme) Werkzeugmaschinenfabrik Zerbst GmbH



Verfahrensmechaniker und Mark Steindorf

Kautschuktechnik (Halbzeuge) Folienwerk Wolfen GmbH



Burgenlandkreis



Fachkraft Sabine Burkhardt

für Lebensmitteltechnik Kaufland Fleischwaren GmbH & Co. KG



Baustoffprüfer Steve Göhle

(Mörtel- und OPTERRA Zement GmbH Werk Karsdorf

Betontechnik)



Elektroniker für Automatisierungs- Tom Heilmann

technik (Verfahrens- und Südzucker AG

Prozessautomation)



Mechatroniker Michael Kösling

Kaufland Fleischwaren GmbH & Co. KG



Kaufmann für Tourismus Ronny Mitlehner

und Freizeit Stadtverwaltung Naumburg



Elektroniker für Betriebstechnik Falco Schäfer

(Betriebsanlagen/ Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH

Betriebsausrüstungen)

Fachkraft für Lagerlogistik Marcel Werner

Kaufland Logistik VZ GmbH & Co. KG



Stadt Dessau-Roßlau



Technischer Produktdesigner Guido Bauer

(Maschinen- und AEM-Anhaltische Elektromotorenwerk Dessau GmbH

Anlagenkonstruktion)



Biologielaborantin Franziska von Heydebrand

IDT Biologika GmbH



Pharmakantin Lisa Carolin Starke

IDT Biologika GmbH



Kaufmann im Einzelhandel Christian Vehlhaber

Kaufland Vertrieb KDSN GmbH & Co. KG



Stadt Halle (Saale)



Anlagenmechaniker Enrico Bönisch

(Rohrsystemtechnik) Energieversorgung Halle Netz GmbH



Bürokauffrau Anne Marie Krumbiegel

Energieversorgung Halle Netz GmbH



Hotelfachfrau Lea Cara Lange

Dorint Hotel in Halle (Saale)



Bankkaufmann Sebastian Schettler

Volksbank Halle (Saale) eG



Elektroniker für Betriebstechnik Markus Seifert

(Energieverteilungsanlagen/ Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH

-netze)



Kaufmann Groß- Michael Teuchler

und Außenhandel (Großhandel) Klöpferholz GmbH & Co. KG



Restaurantfachmann Marcus Voß

Ankerhofhotel GmbH



Kauffrau für Spedition und Rosmarie Wingert

Logistikdienstleistungen Finsterwalder Transport und Logistik GmbH



Landkreis Mansfeld-Südharz



Bürokaufmann Danny Schulz

Stadtwerke Sangerhausen GmbH



Fachinformatikerin Maria Stock

Fachrichtung: Systemintegration ARYZTA Bakeries Deutschland GmbH



Saalekreis



Mechatroniker Mathias Friedhelm Faust

Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH



Fachpraktikerin Küche Arlett Gunkel

Bildungszentrum für Land-

und Hauswirtschaft e. V.



Industriekauffrau Christin Kreutzmann

Linde Aktiengesellschaft



Chemielaborant Sven Landmann

InfraLeuna GmbH



Chemikant Felix Lützkendorf

CRI Catalyst Leuna GmbH



Berufskraftfahrer Michael Mettchen

Finsterwalder Transport GmbH



Gestalterin Maxime Rosacker

für visuelles Marketing IKEA Deutschland GmbH & Co. KG



Zerspanungsmechaniker Tobias Will

(Fräsmaschinensysteme) ELH Eisenbahnlaufwerke Halle

GmbH & Co. KG



Salzlandkreis



Elektroniker für Betriebstechnik Tim Domenic Thiede

(Schalt- und Steueranlagen) Schwenk Zement KG



Landkreis Wittenberg



Packmitteltechnologe Tim Mannel

SIG Combibloc GmbH



Packmitteltechnologe Julian Rother

SIG Combibloc GmbH



Beste der Fortbildungsprüfungen 2016



Geprüfte Schutz- Lena Backhaus

und Sicherheitskraft Mansfeld-Südharz



Geprüfter Netzmeister Nobert Beier

Strom Leipzig



Geprüfter Fachwirt im Nobert Buberl

Gesundheits- und Sozialwesen Halle (Saale)



Geprüfter Industriemeister Marcus Herrmann

Chemie Landkreis Wittenberg



Geprüfter Polier Jörn Karbe

Hochbau Magdeburg



Geprüfter Robert Kruter

Immobilienfachwirt Halle (Saale)



Geprüfter Industriemeister Jan Mahrla

Metall Landkreis Wittenberg



Geprüfter Industriemeister Ralf Mierisch

Chemie Landkreis Wittenberg



Geprüfter Industriemeister Kevin Müller

Elektrotechnik Salzlandkreis



Geprüfte Marit Rettel

Wirtschaftsfachwirtin Landkreis Wittenberg



Geprüfte Kristin Schrödter

Personalfachkauffrau Halle (Saale)



Geprüfter Stefan Wagner

Handelsfachwirt Saalekreis



Geprüfte Schutz- und Steffen Wolf

Sicherheitskraft Halle (Saale)

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren