Aktuelle Informationen und Tipps für Personaldienstleister

Rund 800 Unternehmen in Sachsen-Anhalt vermitteln Arbeitskräfte oder bieten Personaldienstleistungen an. Über zukünftige Herausforderungen für diesen Wirtschaftszweig informieren die Industrie- und Handelskammern Halle-Dessau und Magdeburg (IHK) beim „Branchentreff Personaldienstleister Sachsen-Anhalt“ am 27. Oktober 2016 von 09.00 bis 13.00 Uhr im IHK-Tagungszentrum, Franckestraße 5 in 06110 Halle (Saale).



Neben Informationen zum dritten Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und dem neuen Integrationsgesetz stehen aktuelle Förderangebote von Land und Bund für Personaldienstleister im Mittelpunkt der Veranstaltung.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Daher ist eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0345 2126-273 oder per E-Mail an start@halle.ihk.de erforderlich. Weitere Informationen bietet die Internetseite der IHK www.halle.ihk.de unter der Dokumentennummer 15776006.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren