Wirtschaft lobt Woide

„Mit dem wegweisenden Breitbandlückenschluss werden gute Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Region und den Erhalt der Lebensqualität geschaffen", sagte Bernhard Juchheim, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Fulda am Rande der jüngsten IHK-Vollversammlung. Der Unternehmer freut sich, dass künftig auch Betriebe und Einwohner in dünner besiedelten Räumen des Landkreises vom breitbandigen Internet profitieren können.



Juchheim lobte in diesem Zusammenhang besonders die Weitsicht und den langen Atem von Landrat Bernd Woide, der den Breitbandausbau schon früh zur Chefsache gemacht habe. Ohne das auf Initiative des Landrats gestartete Breitbandprojekt der RhönEnergie sei die heutige Lösung undenkbar. „Woide hat den ganzen Ausbau beschleunigt." Das zeige auch die Tatsache, dass die Fuldaer jetzt den ersten Förderbescheid für den bundesweiten Breitbandausbau in Empfang nehmen konnten.



Arbeitswelt und Lebensqualität seien heute untrennbar miteinander verbunden, betonte IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Schunck. Erst das flächendeckende breitbandige Internet schaffe hier Spielräume für die Unternehmen, auch neue Arbeitsformen in der Fläche zu realisieren. Eine leistungsfähige Datenautobahn sei heute für die wirtschaftliche Entwicklung ebenso wichtig wie die klassische Straßenanbindung.



Schunck: „Im Zeitalter von Industrie 4.0 kommt der Landkreis Fulda mit dem jetzt beschlossenen Breitbandausbau einen großen Schritt voran."

