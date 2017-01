IHK informiert Existenzgründer

In einer kostenfreien Informationsveranstaltung informiert die Industrie- und Handelskammer (IHK) am 10. Januar 2017 von 14:00 bis 16:30 Uhr in der Heinrichstraße 8 rund um die Existenzgründung.



Der Schritt in die Selbstständigkeit ist mit Risiken verbunden, die durch eine gezielte Planung und Vorbereitung deutlich reduziert werden können. Je mehr Informationen Gründungswillige sammeln, desto einfacher und sicherer ist der Markteinstieg.



Sind alle grundlegenden Fragen geklärt, ist es möglich, den Markt realistisch einzuschätzen und richtige Entscheidungen zu treffen.



Anmeldung: Sabrina Kümmel-Naderer, Telefon 0661 284-15,

E-Mail: kuemmel-naderer@fulda.ihk.de,

www.ihk-fulda.de, Dokumentennummer 12872020.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren