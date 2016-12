Betriebsbesichtigung RENSCH-HAUS GMBH

Für eine Hauptschulgruppe des Projekts Netzwerk Schulen öffnete der Fertighaushersteller RENSCH-HAUS in Kalbach-Uttrichshausen seine Tore. Mit viel Begeisterung für seinen Beruf führte der gelernte Zimmermann Peter Manns durch die Werkshalle und erklärte den Jugendlichen jeden Schritt der Produktion eines Holzfertighauses.



Es war beeindruckend zu sehen, wie allmählich aus einfachen Holzbohlen fertige Wände entstehen. Schritt für Schritt werden sie mit Wärme- und Schalldämmung versehen, mit Fenstern, Türen und Sanitäranschlüssen ausgestattet und schließlich für Kunden in ganz Deutschland verladen.



Herr Manns erklärte die Arbeitsgänge ausführlich und informierte über die Ausbildungsberufe Zimmerer, Bauzeichner/in und Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement. Für ihn sei das Besondere an der Ausbildung zum Zimmerer, dass die Azubis in den überbetrieblichen Lehrgängen viele Kenntnisse aus den anderen Bauberufen wie Fliesenleger, Maurer und Dachdecker erwerben und sehr vielseitig ausgebildet werden.



Sichtlich beeindruckt waren die Jugendlichen von den Musterhäusern, die es auf dem Werksgelände zu sehen gibt, und die zahlreichen Materialien zur Innenausstattung, aus denen die Kunden auswählen können. In einem anschließenden Gespräch stellten die Achtklässler noch viele Fragen zum Ausbildungs- und Arbeitsalltag bei Rensch-Haus. Der Fachmann und langjährige Betriebsrat wies darauf hin, dass das Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern am Firmensitz Uttrichshausen jedes Jahr Auszubildende einstellt und gerne Schüler- und Ferienpraktika anbietet.



Betriebsbesuche, Ferienpraktika und berufskundlicher Unterricht sind die Bausteine des Projekts Netzwerk Schulen. Dieses wird von der IHK Fulda als Trägerin an neun Partnerschulen in der Region angeboten. Für Projektleiterin Martina Sohmen-Kött bieten Betriebserkundungen und Praktika die beste Gelegenheit, ein Berufsbild näher kennen zu lernen, dabei praktische Aufgaben zu übernehmen und somit die Berufswahl zu festigen.

